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В Киеве произошли потасовки между предпринимателями и полицией
В Киеве произошли потасовки между предпринимателями и полицией - РИА Новости, 25.01.2022
В Киеве произошли потасовки между предпринимателями и полицией
В Киеве предприниматели, требующие налоговых послаблений, попытались проникнуть в здание Верховной рады; после этого между ними и полицией началась потасовка,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:31
2022-01-25T19:16
в мире
киев
владимир зеленский
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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. В Киеве предприниматели, требующие налоговых послаблений, попытались проникнуть в здание Верховной рады; после этого между ними и полицией началась потасовка, передает корреспондент РИА Новости.Митингующие прошли по центральным улицам города. Среди их требований — принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и других послаблениях в Налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили акцию.Ее участники собрали инициативную группу и попытались пройти в здание парламента. В результате возникла потасовка, силовики задержали нескольких участников митинга, в том числе выступающих на сцене организаторов, и применили слезоточивый газ.Впоследствии полицейские оттеснили предпринимателей от здания Рады, но столкновения продолжились, сообщил корреспондент агентства. Особо активных протестующих хватают и уводят, некоторых уносят. Как пишут некоторые местные издания, после стычек один из участников митинга скончался.Во время потасовок бизнесмены зажгли дымовые шашки и фаеры. По меньшей мере одному нацгвардейцу, участвующему в охране порядка, стало плохо; его отвели в сторону для оказания помощи.Сейчас обстановка на акции успокоилась, многие из ее участников разошлись.Украинские бизнесмены начали протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены некоторых законодательных норм налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года они объявили свой протест бессрочным и теперь дежурят в центральной части Киева, периодически проводя шествия и митинги.Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
https://ria.ru/20220119/kiev-1768537888.html
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в мире, киев, владимир зеленский
16:31 25.01.2022 (обновлено: 19:16 25.01.2022)
 
В Киеве произошли потасовки между предпринимателями и полицией

Во время протестов в Киеве предприниматели попытались прорваться в здание Рады

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве
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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. В Киеве предприниматели, требующие налоговых послаблений, попытались проникнуть в здание Верховной рады; после этого между ними и полицией началась потасовка, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие прошли по центральным улицам города. Среди их требований — принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и других послаблениях в Налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили акцию.
Ее участники собрали инициативную группу и попытались пройти в здание парламента. В результате возникла потасовка, силовики задержали нескольких участников митинга, в том числе выступающих на сцене организаторов, и применили слезоточивый газ.
Впоследствии полицейские оттеснили предпринимателей от здания Рады, но столкновения продолжились, сообщил корреспондент агентства. Особо активных протестующих хватают и уводят, некоторых уносят. Как пишут некоторые местные издания, после стычек один из участников митинга скончался.
Во время потасовок бизнесмены зажгли дымовые шашки и фаеры. По меньшей мере одному нацгвардейцу, участвующему в охране порядка, стало плохо; его отвели в сторону для оказания помощи.
Сейчас обстановка на акции успокоилась, многие из ее участников разошлись.
Сторонники Петра Порошенко и сотрудники правоохранительных органов у здания суда в Киеве. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 13:12
В Киеве произошла потасовка между сторонниками Порошенко и полицией
Украинские бизнесмены начали протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены некоторых законодательных норм налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года они объявили свой протест бессрочным и теперь дежурят в центральной части Киева, периодически проводя шествия и митинги.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
Акция против карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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