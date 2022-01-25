https://ria.ru/20220125/posledstviya-1769525440.html
США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины - РИА Новости, 25.01.2022
США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
Повышенная волатильность, с которой столкнулись финансовые рынки России в последние дни, - "ничто" по сравнению с последствиями, которыми обернется для ее... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T23:52
2022-01-25T23:52
2022-01-25T23:53
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россия
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Повышенная волатильность, с которой столкнулись финансовые рынки России в последние дни, - "ничто" по сравнению с последствиями, которыми обернется для ее экономики эскалация вокруг Украины, заявил на брифинге пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случая реализации приписываемых ей агрессивных замыслов в отношении соседней страны."То, что мы видим сейчас, - ничто в сравнении с тем, что постигнет Российскую Федерацию, российскую экономику, если российскому вторжению будет дан ход", - сказал Прайс на брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220125/ukraina-1769523273.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, нед прайс, россия
23:52 25.01.2022 (обновлено: 23:53 25.01.2022)
США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
Представитель Госдепа Прайс: США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины