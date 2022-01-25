https://ria.ru/20220125/politika-1769403678.html

В Кремле обеспокоены нагнетанием напряженности со стороны США

В Кремле обеспокоены нагнетанием напряженности со стороны США - РИА Новости, 25.01.2022

В Кремле обеспокоены нагнетанием напряженности со стороны США

Ясность по дальнейшим переговорам России и США появится после получения ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности, при этом в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:29

2022-01-25T12:29

2022-01-25T12:34

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сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ясность по дальнейшим переговорам России и США появится после получения ответа американской стороны на предложения Москвы по гарантиям безопасности, при этом в Кремле с обеспокоенностью наблюдают за нагнетанием напряженности со стороны Штатов, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пескова спросили о том, влияет ли на ход переговоров тот факт, что США привели 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу."На ход переговоров не влияет, переговоры, собственно, в нынешней стадии завершены. Перед тем, как будет понимание о том, как и когда мы будем продолжать, нужно получить тот самый пресловутый текст. Мы надеемся, что это произойдет на этой неделе", - ответил он."А то, что происходит и информационное, и де-факто со стороны США нагнетание напряженности, мы с вами и вчера об этом много говорили, здесь ничего не меняется. Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за этими действиями США", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769340992.html

https://ria.ru/20220125/bezopasnost-1769344770.html

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в мире, сша, москва, дмитрий песков, россия