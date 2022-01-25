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В США призвали использовать подлодки для демонстрации силы перед Россией
В США призвали использовать подлодки для демонстрации силы перед Россией - РИА Новости, 25.01.2022
В США призвали использовать подлодки для демонстрации силы перед Россией
Конгрессмены в США призывают американские ВМС в ближайшие дни выделить силы, в частности, подводные лодки, для сдерживания РФ, пишет газета Defense News. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:02
2022-01-25T10:03
в мире
украина
киев
сша
нато
сергей лавров
военно-морские силы сша
россия
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Конгрессмены в США призывают американские ВМС в ближайшие дни выделить силы, в частности, подводные лодки, для сдерживания РФ, пишет газета Defense News.Как пишет издание, по мнению сенатора-демократа Ричарда Блументаля и члена палаты представителей от Демократической партии Джо Кортни, "мощная демонстрация силы со стороны ВМС - особенно в подводной сфере, где Россия сосредоточила свои усилия по модернизации - может помочь удержать Россию... и не дать небольшому конфликту перерасти в нечто большее". Как отметил Блументаль, речь идет о Средиземном и Черных морях "как о потенциальной зоне напряженности и конфликта".При этом, как отмечает издание, по мнению конгрессменов, ВМС США "должны выделить силы для отражения действий РФ в ближайшие недели". Своими соображениями Блументаль и Кортни поделились в понедельник на онлайн-мероприятии, организованном производителем подводных лодок General Dynamics Electric Boat.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, украина, киев, сша, нато, сергей лавров, военно-морские силы сша, россия
10:02 25.01.2022 (обновлено: 10:03 25.01.2022)
 
В США призвали использовать подлодки для демонстрации силы перед Россией

Defense News: в США призвали использовать подлодки для демонстрации силы перед Россией

© Фото : U.S. NavyАмериканская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : U.S. Navy
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) в окрестностях Тромсё
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Конгрессмены в США призывают американские ВМС в ближайшие дни выделить силы, в частности, подводные лодки, для сдерживания РФ, пишет газета Defense News.
Как пишет издание, по мнению сенатора-демократа Ричарда Блументаля и члена палаты представителей от Демократической партии Джо Кортни, "мощная демонстрация силы со стороны ВМС - особенно в подводной сфере, где Россия сосредоточила свои усилия по модернизации - может помочь удержать Россию... и не дать небольшому конфликту перерасти в нечто большее". Как отметил Блументаль, речь идет о Средиземном и Черных морях "как о потенциальной зоне напряженности и конфликта".
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При этом, как отмечает издание, по мнению конгрессменов, ВМС США "должны выделить силы для отражения действий РФ в ближайшие недели". Своими соображениями Блументаль и Кортни поделились в понедельник на онлайн-мероприятии, организованном производителем подводных лодок General Dynamics Electric Boat.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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