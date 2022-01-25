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Суд подтвердил незаконность наценки на посылки в труднодоступные районы

Суд подтвердил незаконность наценки на посылки в труднодоступные районы - РИА Новости, 25.01.2022

Суд подтвердил незаконность наценки на посылки в труднодоступные районы

Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, признавшую, что АО "Почта России" незаконно установила 100%-ную надбавку к... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:59

2022-01-25T13:59

2022-01-25T13:59

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ, признавшую, что АО "Почта России" незаконно установила 100%-ную надбавку к стоимости посылок в труднодоступные регионы, следует из опубликованного решения суда.Своим приказом "Почта России" утвердила и ввела в действие с 1 октября 2019 года тарифы на пересылку внутренних посылок. Приложением к приказу была введена надбавка в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки в том случае, если посылки направляются из отделений почтовой связи, расположенных в населенных пунктах, временно или круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, или в эти отделения. ФАС решением от 27 мая 2021 года признала установление надбавок незаконным."Почта" оспорила решение ФАС в суде. Она, в частности, указала, что решение нарушает ее права в сфере предпринимательской деятельности и является основанием для назначения существенного штрафа. При этом компания заявила об отсутствии доминирующего положения на рынке, о высокой конкуренции и низком пороге входа. В частности, "Почта России" ссылалась на появление таких компаний с обширной инфраструктурой и сетью приема и выдачи посылок, как "СберЛогистика", работающее через отделения Сбербанка, и "5 Пост", дочерняя компания X5 Retail Group.Суд, отклоняя заявление "Почты России", согласился с доводами ФАС о том, что рынок доставки товаров из маркетплейсов не совпадает с рынком отправления посылок. При этом с учетом долей компаний "Фрейт Линк" (Pony Express), КСЭ, СДЭК-ЛК, "ДХЛ Интернешнл" и других служб доставки, "Почта России" сохраняет доминирующее положение. Так, ее доля в 2020 году оценивалась в 71,5%.Суд также учел, что тарифы на доставку писем регулируются государством, а доставка и писем, и посылок осуществляется одним транспортом, так что установление надбавок технологически не обосновано. Кроме того, рентабельность пересылки посылок превышает рентабельность в сфере телекоммуникаций в 1,9 раза, а рентабельность в сфере почтовой связи – в 6,8 раза, отметил суд."Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. 100% акций компании принадлежит РФ.

https://ria.ru/20211203/pochta-1761957242.html

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экономика, общество, технологии, москва, почта россии, россия