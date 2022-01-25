https://ria.ru/20220125/platforma-1769417153.html

В КНР запустили глобальную платформу для разработчиков квантовых вычислений

В КНР запустили глобальную платформу для разработчиков квантовых вычислений - РИА Новости, 25.01.2022

В КНР запустили глобальную платформу для разработчиков квантовых вычислений

Первая в Китае глобальная платформа для разработчиков квантовых вычислений была запущена 23 января в городе Хэфэй, административном центре восточно-китайской... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:40

2022-01-25T13:40

2022-01-25T13:40

россия-китай: главное

технологии

хэфэй

аньхой

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МОСКВА, 25 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Первая в Китае глобальная платформа для разработчиков квантовых вычислений была запущена 23 января в городе Хэфэй, административном центре восточно-китайской провинции Аньхой, на конференции по расширению возможностей индустрии квантовых вычислений 2022 года.Это первая в стране демонстрационная платформа для разработки и применения квантовых вычислений, которая предоставляет комплексные и разнообразные услуги квантовых вычислений любителям и разработчикам квантовых вычислений по всему миру.Платформа, разработанная городским бюро управления данными и компанией Origin Quantum, состоит из четырех модулей – обучения, программирования, инструментов разработки и приложений для квантовых вычислений.Образовательный модуль предоставляет множество онлайн-курсов, которые помогут начинающим пользователям быстро стать профессиональными разработчиками в сфере квантовых вычислений.В модуле программирования пользователи могут изучать и быстро проверять квантовые алгоритмы.Модуль инструментов разработки содержит ряд инструментов, включая языки квантового программирования и фреймворки.Приложения квантовых вычислений показывают применение квантовых вычислений в различных отраслях, таких как финансы, большие данные, искусственный интеллект и биомедицина.

https://ria.ru/20211027/kompyuter-1756457978.html

хэфэй

аньхой

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технологии, хэфэй, аньхой