https://ria.ru/20220125/pinocchio-1769302296.html

Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо - РИА Новости, 25.01.2022

Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Netflix представил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Локализованная версия ролика доступна на российском YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:58

2022-01-25T06:58

2022-01-25T06:58

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Netflix представил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Локализованная версия ролика доступна на российском YouTube-канале стриминга. События анимационной ленты разворачиваются в Италии времен Муссолини в 1930-х годах. "Мне всегда казалось, что Пиноккио и Франкенштейн — две стороны одной монеты, потому что, по сути, это одна и та же история", — рассказывал дель Торо в интервью Collider. Мультфильм музыкальный и снят в технике покадровой анимации. В ролике показан сверчок по имени Себастиан. Персонаж утверждает, что зрители лишь могут полагать, будто бы знают историю, которую он собирается им рассказать. Но это не так. Он в курсе, как все происходило, потому что "в прямом смысле жил в сердце деревянного мальчика". Над оригинальной озвучкой работали звезды Голливуда — Юэн Макгрегор (сверчок Себастиан), Джеппетто — Дэвид Брэдли, а также Финн Вулфард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон. Голос Пиноккио подарил дебютант Грегори Манн. Премьера картины запланирована на декабрь 2022 года.

https://ria.ru/20211228/review-1765658993.html

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