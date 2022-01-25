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Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо - РИА Новости, 25.01.2022
Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Netflix представил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Локализованная версия ролика доступна на российском YouTube-канале стриминга. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:58
2022-01-25T06:58
2022-01-25T06:58
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Netflix представил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Локализованная версия ролика доступна на российском YouTube-канале стриминга. События анимационной ленты разворачиваются в Италии времен Муссолини в 1930-х годах. "Мне всегда казалось, что Пиноккио и Франкенштейн — две стороны одной монеты, потому что, по сути, это одна и та же история", — рассказывал дель Торо в интервью Collider. Мультфильм музыкальный и снят в технике покадровой анимации. В ролике показан сверчок по имени Себастиан. Персонаж утверждает, что зрители лишь могут полагать, будто бы знают историю, которую он собирается им рассказать. Но это не так. Он в курсе, как все происходило, потому что "в прямом смысле жил в сердце деревянного мальчика". Над оригинальной озвучкой работали звезды Голливуда — Юэн Макгрегор (сверчок Себастиан), Джеппетто — Дэвид Брэдли, а также Финн Вулфард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон. Голос Пиноккио подарил дебютант Грегори Манн. Премьера картины запланирована на декабрь 2022 года.
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гильермо дель торо гомес, netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Netflix выпустил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо
Netflix опубликовал тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Netflix представил тизер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо. Локализованная версия ролика доступна на российском YouTube-канале стриминга.
События анимационной ленты разворачиваются в Италии времен Муссолини в 1930-х годах.
"Мне всегда казалось, что Пиноккио и Франкенштейн — две стороны одной монеты, потому что, по сути, это одна и та же история", — рассказывал
дель Торо в интервью Collider.
Мультфильм музыкальный и снят в технике покадровой анимации.
В ролике показан сверчок по имени Себастиан. Персонаж утверждает, что зрители лишь могут полагать, будто бы знают историю, которую он собирается им рассказать. Но это не так. Он в курсе, как все происходило, потому что "в прямом смысле жил в сердце деревянного мальчика".
Над оригинальной озвучкой работали звезды Голливуда — Юэн Макгрегор (сверчок Себастиан), Джеппетто — Дэвид Брэдли, а также Финн Вулфард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон. Голос Пиноккио подарил дебютант Грегори Манн.
Премьера картины запланирована на декабрь 2022 года.