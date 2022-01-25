https://ria.ru/20220125/peskov-1769406601.html

Песков прокомментировал ситуацию со сроками лицензий "ГАЗ" в США

Песков прокомментировал ситуацию со сроками лицензий "ГАЗ" в США - РИА Новости, 25.01.2022

Песков прокомментировал ситуацию со сроками лицензий "ГАЗ" в США

Сокращение в США срока лицензий группы "ГАЗ" можно расценивать как усиление давления на РФ, если это не связано с процедурными моментами, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:39

2022-01-25T12:39

2022-01-25T12:39

экономика

украина

сша

дмитрий песков

группа газ

министерство финансов сша

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сокращение в США срока лицензий группы "ГАЗ" можно расценивать как усиление давления на РФ, если это не связано с процедурными моментами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями не связано. Только вчера мы слышали на этот счёт заявление господина Блинкена (госсекретаря США – ред.), что абсолютно нерезонно говорить о каких-то априори санкциях в отношении России. Это слова Блинкена были. Но с другой стороны, столько много всего противоречивого сейчас происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддаётся анализу и тем более пониманию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не расценивают ли такой шаг американской стороны по сокращению срока лицензии "ГАЗ" в США как давление."Мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться, они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счёт", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с сокращением Минфином США срока лицензии "ГАЗ".США ранее ввели санкции против "Группы ГАЗ", но выпустили несколько лицензий, позволяющих инвесторам из США продолжать ограниченное взаимодействие с российским авторынком. В понедельник минфин США сообщил о сокращении срока действия лицензии до 90 дней из-за ситуации с Украиной. Ранее лицензию продлевали на год.

https://ria.ru/20220125/litsenziya-1769342385.html

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769350316.html

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экономика, украина, сша, дмитрий песков, группа газ, министерство финансов сша, россия