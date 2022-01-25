Песков прокомментировал ситуацию со сроками лицензий "ГАЗ" в США
Пресс-секретарь президента Песков: со сроком лицензий "ГАЗ" в США разберутся юристы
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сокращение в США срока лицензий группы "ГАЗ" можно расценивать как усиление давления на РФ, если это не связано с процедурными моментами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Конечно, это можно будет трактовать, если это не связано с какими-то процедурными моментами, как усиление давления. Тоже хочется надеяться, что это ни с какими санкциями не связано. Только вчера мы слышали на этот счёт заявление господина Блинкена (госсекретаря США – ред.), что абсолютно нерезонно говорить о каких-то априори санкциях в отношении России. Это слова Блинкена были. Но с другой стороны, столько много всего противоречивого сейчас происходит за океаном, что иногда это весьма и весьма с трудом поддаётся анализу и тем более пониманию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не расценивают ли такой шаг американской стороны по сокращению срока лицензии "ГАЗ" в США как давление.
"Мы уверены, что юристы компании будут с этим разбираться, они в постоянном контакте с американскими партнерами на этот счёт", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с сокращением Минфином США срока лицензии "ГАЗ".
США ранее ввели санкции против "Группы ГАЗ", но выпустили несколько лицензий, позволяющих инвесторам из США продолжать ограниченное взаимодействие с российским авторынком. В понедельник минфин США сообщил о сокращении срока действия лицензии до 90 дней из-за ситуации с Украиной. Ранее лицензию продлевали на год.