https://ria.ru/20220125/perelety-1769404216.html
Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов
Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов - РИА Новости, 25.01.2022
Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов
Авиаперелеты по Амурской области стали доступнее для жителей, за три года – с 2019 по 2021 годы - число перелетов выросло в 3,5 раза, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:31
2022-01-25T12:31
2022-01-25T12:31
амурская область
общество
зея (город)
благовещенск
тында
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 янв – РИА Новости. Авиаперелеты по Амурской области стали доступнее для жителей, за три года – с 2019 по 2021 годы - число перелетов выросло в 3,5 раза, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Жителей Амурской области обслуживают четыре аэропорта: Зея, Тында, Экимчан, международный аэропорт Благовещенск и шесть посадочных площадок: Февральск, Бомнак, Октябрьский, Горный, Хвойный и Береговой. Все они, кроме аэропорта Благовещенска, находятся в ведении предприятия ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" (подчиняется Федеральному агентству воздушного транспорта).Авиационные перевозки внутри региона осуществляют три компании: "Аврора" по федеральной программе, и – в рамках финансирования из областного бюджета - компания "СиЛА" и "Амурская авиабаза"."Работа ведется по нескольким направлениям, среди них, в частности, субсидирование авиарейсов в труднодоступные районы региона. Рассматривая пассажиропоток аэропортов и посадочных площадок, которые обеспечивают область воздушным внутрирегиональным сообщением, за исключением показателей международного аэропорта Благовещенск, за три года, с 2019 года по 2021 год, авиамобильность амурчан внутри области выросла в 3,5 раза", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что в этом году в бюджете области также предусмотрены деньги на обеспечение регулярных авиаперелетов.
https://ria.ru/20220125/shkoly-1769401435.html
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общество, зея (город), благовещенск, тында, амурская область, василий орлов (губернатор)
Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов
Губернатор Амурской области Орлов: перелеты внутри региона стали доступнее для жителей