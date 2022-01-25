https://ria.ru/20220125/perelety-1769404216.html

Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов

Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов - РИА Новости, 25.01.2022

Перелеты внутри региона стали доступнее для жителей Приамурья, заявил Орлов

Авиаперелеты по Амурской области стали доступнее для жителей, за три года – с 2019 по 2021 годы - число перелетов выросло в 3,5 раза, сообщил губернатор... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:31

2022-01-25T12:31

2022-01-25T12:31

амурская область

общество

зея (город)

благовещенск

тында

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 янв – РИА Новости. Авиаперелеты по Амурской области стали доступнее для жителей, за три года – с 2019 по 2021 годы - число перелетов выросло в 3,5 раза, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Жителей Амурской области обслуживают четыре аэропорта: Зея, Тында, Экимчан, международный аэропорт Благовещенск и шесть посадочных площадок: Февральск, Бомнак, Октябрьский, Горный, Хвойный и Береговой. Все они, кроме аэропорта Благовещенска, находятся в ведении предприятия ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" (подчиняется Федеральному агентству воздушного транспорта).Авиационные перевозки внутри региона осуществляют три компании: "Аврора" по федеральной программе, и – в рамках финансирования из областного бюджета - компания "СиЛА" и "Амурская авиабаза"."Работа ведется по нескольким направлениям, среди них, в частности, субсидирование авиарейсов в труднодоступные районы региона. Рассматривая пассажиропоток аэропортов и посадочных площадок, которые обеспечивают область воздушным внутрирегиональным сообщением, за исключением показателей международного аэропорта Благовещенск, за три года, с 2019 года по 2021 год, авиамобильность амурчан внутри области выросла в 3,5 раза", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Губернатор добавил, что в этом году в бюджете области также предусмотрены деньги на обеспечение регулярных авиаперелетов.

https://ria.ru/20220125/shkoly-1769401435.html

https://ria.ru/20220120/zernokhranilische-1768734024.html

зея (город)

благовещенск

тында

амурская область

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общество, зея (город), благовещенск, тында, амурская область, василий орлов (губернатор)