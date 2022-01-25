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Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным - РИА Новости, 25.01.2022
Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:17
2022-01-25T01:17
2022-01-25T01:44
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россия
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ПАРИЖ, 25 янв – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и украинским коллегой Владимиром Зеленским, следует из коммюнике Елисейского дворца."Президент Республики, который в ближайшие дни проведет переговоры с президентом Путиным и президентом Зеленским, по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, беспокоящихся о своей безопасности", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769339427.html
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в мире, украина, франция, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, эммануэль макрон, россия
01:17 25.01.2022 (обновлено: 01:44 25.01.2022)
Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным и Зеленским