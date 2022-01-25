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https://ria.ru/20220125/pensii-1769499560.html
В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе
В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе - РИА Новости, 25.01.2022
В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе
Вопрос выплаты Киевом пенсий жителям Донбасса остается неурегулированным, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:06
2022-01-25T19:06
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Вопрос выплаты Киевом пенсий жителям Донбасса остается неурегулированным, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной и экономической подгрупп контактной группы по Донбассу, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы."В вопросах выплаты пенсий продвинуться не удалось, в том числе самая острая проблема - выплаты пенсий маломобильным пенсионерам - так и остается неурегулированной", - говорится в заявлении Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы, предоставленном журналистам.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной украинским силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. В вопросах выплаты пенсий продвинуться не удалось, в том числе самая острая проблема — выплаты пенсий маломобильным пенсионерам — так и остается неурегулированной.
https://ria.ru/20211123/pensionery-1760404952.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
19:06 25.01.2022
 
В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе

Представитель ЛНР Ковшарь: вопрос выплаты пенсий Киевом жителям Донбасса все еще не решен

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
Жительница поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жительница поселка Пришиб Славяносербского района Луганской области
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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Вопрос выплаты Киевом пенсий жителям Донбасса остается неурегулированным, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.
Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной и экономической подгрупп контактной группы по Донбассу, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы.
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"В вопросах выплаты пенсий продвинуться не удалось, в том числе самая острая проблема - выплаты пенсий маломобильным пенсионерам - так и остается неурегулированной", - говорится в заявлении Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы, предоставленном журналистам.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной украинским силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. В вопросах выплаты пенсий продвинуться не удалось, в том числе самая острая проблема — выплаты пенсий маломобильным пенсионерам — так и остается неурегулированной.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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