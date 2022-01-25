https://ria.ru/20220125/pensii-1769499560.html

В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе

В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе - РИА Новости, 25.01.2022

В ЛНР напомнили Киеву о нерешенном вопросе выплаты пенсий в Донбассе

Вопрос выплаты Киевом пенсий жителям Донбасса остается неурегулированным, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:06

2022-01-25T19:06

2022-01-25T19:06

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Вопрос выплаты Киевом пенсий жителям Донбасса остается неурегулированным, заявила во вторник пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь.Ранее прошли переговоры политической, гуманитарной и экономической подгрупп контактной группы по Донбассу, а также начала работу подгруппа по вопросам безопасности. В среду состоится видеоконференция контактной группы."В вопросах выплаты пенсий продвинуться не удалось, в том числе самая острая проблема - выплаты пенсий маломобильным пенсионерам - так и остается неурегулированной", - говорится в заявлении Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы, предоставленном журналистам.В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной украинским силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. В вопросах выплаты пенсий продвинуться не удалось, в том числе самая острая проблема — выплаты пенсий маломобильным пенсионерам — так и остается неурегулированной.

https://ria.ru/20211123/pensionery-1760404952.html

https://ria.ru/20210518/donbass-1732875622.html

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