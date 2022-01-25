https://ria.ru/20220125/pensii-1769378619.html

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об индексации пенсий на 8,6% - РИА Новости, 25.01.2022

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%

Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%, сенаторы рассмотрят документ 26... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:55

2022-01-25T10:55

2022-01-25T10:55

общество

александр жуков

елена бибикова

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об индексации пенсий на 8,6%, сенаторы рассмотрят документ 26 января.Кабмин внес данную норму поправкой в уже принятый в первом чтении правительственный законопроект о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее заявил, что средний размер пенсии после индексации в 2022 году составит 18 984 рубля.Предполагается, что индексация пенсий пройдет с 1 января текущего года.Ранее замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова рассказала РИА Новости, что с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%. По ее словам, это повышение пройдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе пенсии уже были повышены на 5,9%. Таким образом, за январь может быть произведена доплата - разница между 5,9% и 8,6%, пояснила сенатор.

https://ria.ru/20220122/pensiya-1769014998.html

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общество, александр жуков, елена бибикова