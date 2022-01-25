https://ria.ru/20220125/pedofily-1769381932.html

Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов

Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов - РИА Новости, 25.01.2022

Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов

Комитет Совета Федерации по соцполитике рекомендовал палате одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:05

2022-01-25T11:05

2022-01-25T11:55

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по соцполитике рекомендовал палате одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.Сенаторы намерены рассмотреть документ на заседании 26 января.В соответствии с его положениями пожизненное лишение свободы распространяется на:В статьях 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера") УК России появятся соответствующие поправки.Предварительное следствие по указанным преступлениям будет в компетенции сотрудников СК.Инициативу об ужесточении наказания внесли после трагедии в Киселевске Кемеровской области, где ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Этот случай стал одним из многих. Последний громкий инцидент произошел в Костроме. Четвертого января пятилетняя девочка вышла погулять на улицу, откуда ее похитили двое мужчин.Подозреваемых нашли в местном общежитии, там же находилось тело ребенка. Задержанные признались в изнасиловании и убийстве.Оба ранее судимы, один из них — за сексуальное насилие и порнографию.

https://ria.ru/20211016/pedofil-1754812639.html

https://ria.ru/20220117/pedofily-1768209156.html

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общество, совет федерации рф