23:32 25.01.2022 (обновлено: 23:57 25.01.2022)
Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
Представитель Госдепа Прайс: Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
© AP Photo / Pool/Alex BrandonПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
© AP Photo / Pool/Alex Brandon
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Россию не удивит ответ США на предложения по гарантиям безопасности, заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
"Там не будет сюрпризов <...> для русских", — сказал он журналистам.
Как отметил Прайс, в ходе многочисленных дипломатических контактов западные союзники сообщили России, в каких областях возможен прогресс, а какие инициативы для них неприемлемы. Ко второй категории относится, в частности, требование об отказе от расширения НАТО на восток.
Представитель Госдепа добавил, что США проинформировали Украину о содержании ответного документа.
Переговоры с США и НАТО
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
В январе по этому вопросу прошла серия консультаций между Россией, США и альянсом: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с американской стороной, 12 января — на заседании Совета Россия — НАТО, а 13 января — на площадке ОБСЕ. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Запад пообещал на этой неделе дать письменные ответы на российские предложения. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москве нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов — от этого будут зависеть дальнейшие действия российской стороны и перспективы возобновления диалога.