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В Кремле призвали дождаться ответа от США по гарантиям безопасности
В Кремле призвали дождаться ответа от США по гарантиям безопасности - РИА Новости, 25.01.2022
В Кремле призвали дождаться ответа от США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о позиции США по российским предложениям о гарантиях безопасности, заявил, что надо дождаться ответов. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:24
2022-01-25T12:24
2022-01-25T12:31
политика
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о позиции США по российским предложениям о гарантиях безопасности, заявил, что надо дождаться ответов."Пока не хочу ничего формулировать, да и нет смысла до того, как мы получили ответ. Давайте мы вначале получим ответ, он будет проанализирован, и тогда будет сформулирована позиция на основе концептуальных установок главы государства", - сказал Песков.
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политика, сша, дмитрий песков, россия
12:24 25.01.2022 (обновлено: 12:31 25.01.2022)
В Кремле призвали дождаться ответа от США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь Путина Песков: необходимо дождаться ответа США по гарантиям безопасности