https://ria.ru/20220125/otnosheniya-1769356625.html

Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая

Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая - РИА Новости, 25.01.2022

Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая

Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает, заявил на пресс-конференции во вторник... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T07:39

2022-01-25T07:39

2022-01-25T07:39

в мире

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c9a8eeb2f6f0c730719677a61bb1a074.jpg

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает, заявил на пресс-конференции во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.По его словам, "что касается влияния этих факторов на российско-китайские отношения, то с полной ответственностью можно сказать одно – и для Китая, и для нас двусторонние российско-китайские отношения имеют самостоятельную и очень особую ценность"."США и вслед за ними послушные им европейские страны объявляют санкции, санкции против России и в общем против Китая тоже, эта санкционная политика, безусловно, учитывается в наших российско-китайских отношениях, но какого-то влияния на них, безусловно, не имеет", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия