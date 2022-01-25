Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/otnosheniya-1769356625.html
Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая - РИА Новости, 25.01.2022
Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает, заявил на пресс-конференции во вторник... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:39
2022-01-25T07:39
в мире
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c9a8eeb2f6f0c730719677a61bb1a074.jpg
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает, заявил на пресс-конференции во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.По его словам, "что касается влияния этих факторов на российско-китайские отношения, то с полной ответственностью можно сказать одно – и для Китая, и для нас двусторонние российско-китайские отношения имеют самостоятельную и очень особую ценность"."США и вслед за ними послушные им европейские страны объявляют санкции, санкции против России и в общем против Китая тоже, эта санкционная политика, безусловно, учитывается в наших российско-китайских отношениях, но какого-то влияния на них, безусловно, не имеет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220125/alyans-1769355017.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_147:0:2423:1707_1920x0_80_0_0_a6fc05be1e642dff8e3155c8e0307c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия
07:39 25.01.2022
 
Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая

Посол Денисов заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая

© Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Посольство РФ в Китае
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает, заявил на пресс-конференции во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Всем прекрасно известно, что рост международной напряженности в последнее время связан прежде всего с осложнениями в отношениях России с США, с ЕС. Что касается отношений Китая с этими же странами, то здесь тоже существует немало проблем и трудностей… Все это исключительно целиком и полностью связано с позицией тех, кто нам противостоит, не мы, ни Китай, ни Россия не являются причиной последней международной напряженности, ответственность за это лежит на другой стороне", - заявил посол.
По его словам, "что касается влияния этих факторов на российско-китайские отношения, то с полной ответственностью можно сказать одно – и для Китая, и для нас двусторонние российско-китайские отношения имеют самостоятельную и очень особую ценность".
"США и вслед за ними послушные им европейские страны объявляют санкции, санкции против России и в общем против Китая тоже, эта санкционная политика, безусловно, учитывается в наших российско-китайских отношениях, но какого-то влияния на них, безусловно, не имеет", - подчеркнул он.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
07:11
Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
 
В миреКитайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
08:46Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
07:08Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня
Лента новостейМолния
"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитованиеПосол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и КитаяВ Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирусВ ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посолПростуженных россиян предложили освободить от работы на три дня