Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
Посол Денисов заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
© Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Посольство РФ в Китае
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Санкционная политика Запада против РФ и КНР учитывается в отношениях Москвы и Пекина, но влияния на них не оказывает, заявил на пресс-конференции во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Всем прекрасно известно, что рост международной напряженности в последнее время связан прежде всего с осложнениями в отношениях России с США, с ЕС. Что касается отношений Китая с этими же странами, то здесь тоже существует немало проблем и трудностей… Все это исключительно целиком и полностью связано с позицией тех, кто нам противостоит, не мы, ни Китай, ни Россия не являются причиной последней международной напряженности, ответственность за это лежит на другой стороне", - заявил посол.
По его словам, "что касается влияния этих факторов на российско-китайские отношения, то с полной ответственностью можно сказать одно – и для Китая, и для нас двусторонние российско-китайские отношения имеют самостоятельную и очень особую ценность".
"США и вслед за ними послушные им европейские страны объявляют санкции, санкции против России и в общем против Китая тоже, эта санкционная политика, безусловно, учитывается в наших российско-китайских отношениях, но какого-то влияния на них, безусловно, не имеет", - подчеркнул он.