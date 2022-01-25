https://ria.ru/20220125/otchet-1769490722.html

Отчет правительства перед депутатами запланирован на май, сообщил источник

Отчет правительства перед депутатами запланирован на май, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2022

Отчет правительства перед депутатами запланирован на май, сообщил источник

Ежегодный отчет правительства РФ в Государственной думе ориентировочно ожидается в мае, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:28

2022-01-25T18:28

2022-01-25T20:05

госдума рф

политика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ежегодный отчет правительства РФ в Государственной думе ориентировочно ожидается в мае, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Все ориентировались на май", - сказал собеседник агентства.В прошлом году дата отчета о работе правительства переносилась с 21 апреля на 12 мая из-за совпадения с датой послания президента.В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Госдумой. Данная норма была внесена законом РФ от 30 декабря 2008 года о поправке к Конституции Российской Федерации "О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства Российской Федерации".

https://ria.ru/20220125/zakonoproekt-1769453012.html

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