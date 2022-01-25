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ПФР исправил ошибку и выплатил пенсию пермяку, которого считал умершим
ПФР исправил ошибку и выплатил пенсию пермяку, которого считал умершим - РИА Новости, 25.01.2022
ПФР исправил ошибку и выплатил пенсию пермяку, которого считал умершим
Инвалиду из Пермского края не перевели на банковскую карту пенсию, ошибочно посчитав мужчину мёртвым из-за смерти его однофамильца, после проверки все выплаты... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:37
2022-01-25T14:37
общество
пермский край
лысьва
пенсионный фонд рф
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Инвалиду из Пермского края не перевели на банковскую карту пенсию, ошибочно посчитав мужчину мёртвым из-за смерти его однофамильца, после проверки все выплаты были осуществлены в полном объеме, также жителю и его семье принесены извинения, сообщили РИА Новости в отделении ПФР по Пермскому краю.Ранее в соцсети появилась информация, что 38-летнему Александру Трошкову из Лысьвы, оставшемуся инвалидом после инсульта, не перевели на банковскую карту пенсию, ошибочно посчитав жителя мёртвым. Указывалось, что банковская организация получила информацию о смерти мужчины из пенсионного фонда, после разбирательства пенсию вернули, но на две тысячи рублей меньше."В результате проверки информации об ошибочном закрытии пенсионного выплатного дела жителя Лысьвы Трошкова А.В. установлено, что специалист клиентской службы в Лысьве допустила ошибку при занесении информации о смерти однофамильца пенсионера", - рассказали РИА Новости в отделении ПФР по Пермскому краю.Представитель отделения уточнила, что после проверки информация в программном комплексе была исправлена, а пенсионеру и его супруге были принесены устные и письменные извинения.Также собеседница агентства добавила, что данная ошибка не является системной, причиной ее возникновения является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, "в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчета пенсий в конце года".По данным отделения ПФР по Пермскому краю, меньший размер начисленной пенсии основывался на информации медико-социальной экспертизы, из которой следовало, что пенсионер был признан инвалидом только с 11 января 2022 года. Позднее дату скорректировали, и пенсионеру сделали доплату к пенсии и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), начиная с 1 января 2022 года."К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия. …Также проведены внеочередные профессиональные учебы со всеми специалистами подразделений, дополнительно специалисты направлены на стажировку в профильные отделы отделения ПФР", - подчеркнули в пермском отделении ПФР.
https://ria.ru/20210611/pensioner-1736698467.html
https://ria.ru/20210908/pensiya-1749095487.html
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общество, пермский край, лысьва, пенсионный фонд рф
14:37 25.01.2022
 
ПФР исправил ошибку и выплатил пенсию пермяку, которого считал умершим

ПФР исправил ошибку и выплатил пенсию инвалиду из Пермского края, которого считал умершим

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Инвалиду из Пермского края не перевели на банковскую карту пенсию, ошибочно посчитав мужчину мёртвым из-за смерти его однофамильца, после проверки все выплаты были осуществлены в полном объеме, также жителю и его семье принесены извинения, сообщили РИА Новости в отделении ПФР по Пермскому краю.
Ранее в соцсети появилась информация, что 38-летнему Александру Трошкову из Лысьвы, оставшемуся инвалидом после инсульта, не перевели на банковскую карту пенсию, ошибочно посчитав жителя мёртвым. Указывалось, что банковская организация получила информацию о смерти мужчины из пенсионного фонда, после разбирательства пенсию вернули, но на две тысячи рублей меньше.
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"В результате проверки информации об ошибочном закрытии пенсионного выплатного дела жителя Лысьвы Трошкова А.В. установлено, что специалист клиентской службы в Лысьве допустила ошибку при занесении информации о смерти однофамильца пенсионера", - рассказали РИА Новости в отделении ПФР по Пермскому краю.
Представитель отделения уточнила, что после проверки информация в программном комплексе была исправлена, а пенсионеру и его супруге были принесены устные и письменные извинения.
"Выплата пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты как инвалиду второй группы за декабрь 2021 года была осуществлена гражданину вовремя и в полном объеме", - пояснили в пермском отделении пенсионного фонда.
Также собеседница агентства добавила, что данная ошибка не является системной, причиной ее возникновения является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, "в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчета пенсий в конце года".
По данным отделения ПФР по Пермскому краю, меньший размер начисленной пенсии основывался на информации медико-социальной экспертизы, из которой следовало, что пенсионер был признан инвалидом только с 11 января 2022 года. Позднее дату скорректировали, и пенсионеру сделали доплату к пенсии и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), начиная с 1 января 2022 года.
"К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия. …Также проведены внеочередные профессиональные учебы со всеми специалистами подразделений, дополнительно специалисты направлены на стажировку в профильные отделы отделения ПФР", - подчеркнули в пермском отделении ПФР.
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