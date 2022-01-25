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Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 25.01.2022
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в России за последнюю неделю, эпидемиологические пороги превышены в 57 регионах страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:31
2022-01-25T01:31
2022-01-25T01:31
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в России за последнюю неделю, эпидемиологические пороги превышены в 57 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах России, отметили в пресс-службе.При подготовке к эпидемии гриппа в России было привито от этого заболевания более 68,5 миллионов человек, что составляет 47% от численности населения страны, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220121/covid-1768830391.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России
Роспотребнадзор заявил, что пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 регионах