https://ria.ru/20220125/orvi-1769345715.html

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России - РИА Новости, 25.01.2022

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в России за последнюю неделю, эпидемиологические пороги превышены в 57 регионах страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T01:31

2022-01-25T01:31

2022-01-25T01:31

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом фиксируется в России за последнюю неделю, эпидемиологические пороги превышены в 57 регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57 субъектах России, отметили в пресс-службе.При подготовке к эпидемии гриппа в России было привито от этого заболевания более 68,5 миллионов человек, что составляет 47% от численности населения страны, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220121/covid-1768830391.html

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2022

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия