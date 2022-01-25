На Украине упрекнули США за "отстойное" оружие

21:56 25.01.2022 (обновлено: 23:35 25.01.2022)
На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Киевский депутат Гнатенко назвал американское оружие для Украины отстоем из 1980-х годов
Противотанковый ракетный комплекс Javelin. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш".
"То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> На Украине есть даже лучшие (чем Javelin. — Прим. ред.) комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев": я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись", — посетовал политик.
Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов прибыл в аэропорт Борисполь под Киевом. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.