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На Украине упрекнули США за "отстойное" оружие

На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие - РИА Новости, 25.01.2022

На Украине упрекнули США за "отстойное" оружие

США отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T21:56

2022-01-25T21:56

2022-01-25T23:35

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сша

javelin (птрк)

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш".Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов прибыл в аэропорт Борисполь под Киевом. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.В последние месяцы в западных СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html

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в мире, украина, сша, javelin (птрк), оппозиционная платформа - за жизнь, россия