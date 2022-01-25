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На Украине упрекнули США за "отстойное" оружие
На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие - РИА Новости, 25.01.2022
На Украине упрекнули США за "отстойное" оружие
США отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:56
2022-01-25T23:35
в мире
украина
сша
javelin (птрк)
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш".Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов прибыл в аэропорт Борисполь под Киевом. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.В последние месяцы в западных СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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в мире, украина, сша, javelin (птрк), оппозиционная платформа - за жизнь, россия
21:56 25.01.2022 (обновлено: 23:35 25.01.2022)
 
На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие

Киевский депутат Гнатенко назвал американское оружие для Украины отстоем из 1980-х годов

© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy HamlinПротивотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Фото : U.S. Army / Sgt. Timothy Hamlin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США отправляют на Украину устаревшее вооружение, заявил депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Валерий Гнатенко в эфире телеканала "Наш".

"То, что нам поставили, это отстой 80-х годов по большому счету. <…> На Украине есть даже лучшие (чем Javelin. — Прим. ред.) комплексы ПТРК "Скиф". <…> Они более точные. Это как в фильме "12 стульев": я вам дам парабеллум для того, чтобы вы лучше оборонялись", — посетовал политик.

Ранее издание "НВ" сообщило, что самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов прибыл в аэропорт Борисполь под Киевом. Помимо этого, 90 тонн американского оружия привезли 22 января. Это первая поставка в 2022 году. Издание сообщает, что в нее вошли ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, Киеву передали ПТРК Javelin.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще публикуют сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. Москва не раз опровергала подобные утверждения. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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В миреУкраинаСШАJavelin (ПТРК)Оппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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