00:36 25.01.2022 (обновлено: 00:39 25.01.2022)
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
Телескоп "Джеймс Уэбб" завершил перелет до второй точки Лагранжа и вышел на рабочую орбиту
© REUTERS / NASA TVЗапуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" со стартовой площадки космодрома Куру
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" со стартовой площадки космодрома Куру
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее, сообщает НАСА
"Двадцать четвертого января 2022 года в 14.00 (22.00 мск) телескоп "Джеймс Уэбб" включил свои двигатели на 297 секунд, чтобы совершить финальную коррекцию курса...и выйти к финальной орбите вокруг второй точки Лагранжа, находящейся примерно в миллионе миль от Земли", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте космического агентства США.
В общей сложности полет от Земли до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля занял у обсерватории почти месяц. За этот период она успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и "тепловой щит".
Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.
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