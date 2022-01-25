https://ria.ru/20220125/orbita-1769342704.html

Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту

Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту - РИА Новости, 25.01.2022

Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T00:36

2022-01-25T00:36

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее, сообщает НАСАВ общей сложности полет от Земли до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля занял у обсерватории почти месяц. За этот период она успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и "тепловой щит".Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220120/kosmonavty-1768670087.html

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