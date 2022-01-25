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Наука
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Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту - РИА Новости, 25.01.2022
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T00:36
2022-01-25T00:39
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее, сообщает НАСАВ общей сложности полет от Земли до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля занял у обсерватории почти месяц. За этот период она успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и "тепловой щит".Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.
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наса, космос - риа наука, сша
00:36 25.01.2022 (обновлено: 00:39 25.01.2022)
 
Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту

Телескоп "Джеймс Уэбб" завершил перелет до второй точки Лагранжа и вышел на рабочую орбиту

© REUTERS / NASA TVЗапуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" со стартовой площадки космодрома Куру
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическим телескопом Джеймс Уэбб со стартовой площадки космодрома Куру - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / NASA TV
Запуск ракеты-носителя Ariane 5 с космическим телескопом "Джеймс Уэбб" со стартовой площадки космодрома Куру
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" спустя почти месяц после запуска успешно завершил перелет до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля и вышел на рабочую орбиту вокруг нее, сообщает НАСА
"Двадцать четвертого января 2022 года в 14.00 (22.00 мск) телескоп "Джеймс Уэбб" включил свои двигатели на 297 секунд, чтобы совершить финальную коррекцию курса...и выйти к финальной орбите вокруг второй точки Лагранжа, находящейся примерно в миллионе миль от Земли", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте космического агентства США.
В общей сложности полет от Земли до второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля занял у обсерватории почти месяц. За этот период она успела завершить раскрытие основных элементов, в том числе оптическую систему и "тепловой щит".
Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который, по заверениям создателей, в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.
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