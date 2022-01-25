https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html

Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть

Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть - РИА Новости, 25.01.2022

Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть

В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:44

2022-01-25T18:44

2022-01-25T22:43

общество

технологии

телефон

мобильная связь

дмитрий чернышенко

россия

владимир путин

максут шадаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть", — сказал он на совещании у премьера, на котором обсуждалась реализация и результаты инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.По словам Чернышенко, это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны.Планируется, что к 2030-му около десяти тысяч базовых станций включат в универсальную сеть.Кроме того, сообщил Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.Для решения этой задачи собираются модернизировать около пяти тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить порядка 3,5 тысячи станций.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года в России можно будет устанавливать базовые станции сотовой связи LTE только российского производства — таковы условия использования частот связи операторами. По словам министра, с двумя производителями такого оборудования власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам. Владимир Путин отмечал, что нужно поддерживать отечественных производителей и создать конкурентную среду.

https://ria.ru/20220120/5g-1768735670.html

https://ria.ru/20211214/svyaz-1763652039.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, телефон, мобильная связь, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, максут шадаев