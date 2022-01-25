Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть - РИА Новости, 25.01.2022
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:44
2022-01-25T22:43
общество
технологии
телефон
мобильная связь
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
максут шадаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_0:0:4365:2455_1920x0_80_0_0_d7edab292a1fc4c24978de43968c55a4.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть", — сказал он на совещании у премьера, на котором обсуждалась реализация и результаты инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.По словам Чернышенко, это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны.Планируется, что к 2030-му около десяти тысяч базовых станций включат в универсальную сеть.Кроме того, сообщил Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.Для решения этой задачи собираются модернизировать около пяти тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить порядка 3,5 тысячи станций.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года в России можно будет устанавливать базовые станции сотовой связи LTE только российского производства — таковы условия использования частот связи операторами. По словам министра, с двумя производителями такого оборудования власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам. Владимир Путин отмечал, что нужно поддерживать отечественных производителей и создать конкурентную среду.
https://ria.ru/20220120/5g-1768735670.html
https://ria.ru/20211214/svyaz-1763652039.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152854/64/1528546448_490:0:4365:2906_1920x0_80_0_0_bd581b11fe2c7942edc7e86b3818dcad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, телефон, мобильная связь, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, максут шадаев
18:44 25.01.2022 (обновлено: 22:43 25.01.2022)
 
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть

Вице-премьер Чернышенко: мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть

CC0 / TeroVesalainen / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
CC0 / TeroVesalainen /
Смартфон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть", — сказал он на совещании у премьера, на котором обсуждалась реализация и результаты инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
По словам Чернышенко, это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны.
Планируется, что к 2030-му около десяти тысяч базовых станций включат в универсальную сеть.
Передатчик 5G на улице Тверская в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 14:31
Серийное производство базовых станций 5G в России начнется в 2024 году
Кроме того, сообщил Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.

"При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения от тысячи человек", — рассказал он.

Для решения этой задачи собираются модернизировать около пяти тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить порядка 3,5 тысячи станций.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года в России можно будет устанавливать базовые станции сотовой связи LTE только российского производства — таковы условия использования частот связи операторами. По словам министра, с двумя производителями такого оборудования власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам. Владимир Путин отмечал, что нужно поддерживать отечественных производителей и создать конкурентную среду.
Павильон оператора связи Мегафон на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 13:40
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
 
ОбществоТехнологииТелефонмобильная связьДмитрий ЧернышенкоРоссияВладимир ПутинМаксут Шадаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие