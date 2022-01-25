https://ria.ru/20220125/operatory-1769493901.html
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть - РИА Новости, 25.01.2022
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:44
2022-01-25T18:44
2022-01-25T22:43
общество
технологии
телефон
мобильная связь
дмитрий чернышенко
россия
владимир путин
максут шадаев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко."В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть", — сказал он на совещании у премьера, на котором обсуждалась реализация и результаты инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.По словам Чернышенко, это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны.Планируется, что к 2030-му около десяти тысяч базовых станций включат в универсальную сеть.Кроме того, сообщил Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.Для решения этой задачи собираются модернизировать около пяти тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить порядка 3,5 тысячи станций.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что с 2023 года в России можно будет устанавливать базовые станции сотовой связи LTE только российского производства — таковы условия использования частот связи операторами. По словам министра, с двумя производителями такого оборудования власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам. Владимир Путин отмечал, что нужно поддерживать отечественных производителей и создать конкурентную среду.
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общество, технологии, телефон, мобильная связь, дмитрий чернышенко, россия, владимир путин, максут шадаев
18:44 25.01.2022 (обновлено: 22:43 25.01.2022)
Российские мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
Вице-премьер Чернышенко: мобильные операторы объединят базовые станции в одну сеть
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В России мобильные операторы объединят базовые станции в единую универсальную сеть, подключиться к которой сможет любой абонент, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В 2021 году с операторами связи мы достигли соглашения по двум принципиальным вопросам. Во-первых, они начнут совместное использование базовых станций, объединят их в универсальную сеть", — сказал он на совещании у премьера, на котором обсуждалась реализация и результаты инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года.
По словам Чернышенко
, это необходимо для улучшения качества покрытия вдоль федеральных трасс и в малонаселенных районах страны.
Планируется, что к 2030-му около десяти тысяч базовых станций включат в универсальную сеть.
Кроме того, сообщил Чернышенко, к 2031 году все федеральные трассы обеспечат устойчивой мобильной связью стандарта LTE.
"При продлении разрешений на частоты LTE принято решение о покрытии связью за счет операторов связи федеральных автомобильных дорог и населенных пунктов с численностью населения от тысячи человек", — рассказал он.
Для решения этой задачи собираются модернизировать около пяти тысяч базовых станций LTE и дополнительно построить порядка 3,5 тысячи станций.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев
сообщил, что с 2023 года в России можно будет устанавливать базовые станции сотовой связи LTE только российского производства — таковы условия использования частот связи операторами. По словам министра, с двумя производителями такого оборудования власти договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам. Владимир Путин
отмечал, что нужно поддерживать отечественных производителей и создать конкурентную среду.