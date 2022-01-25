https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html
Утренние симптомы рака
Названы "утренние" симптомы рака - РИА Новости, 25.01.2022
Утренние симптомы рака
Человек, ощущающий по утрам усталость и апатию, в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. С таким предупреждением в интервью "Пятому каналу"... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T06:05
2022-01-25T06:05
2022-01-25T06:05
общество
весь мир
онкология
андрей базылев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Человек, ощущающий по утрам усталость и апатию, в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. С таким предупреждением в интервью "Пятому каналу" выступил химиотерапевт Андрей Базылев.Врач отметил, что такие симптомы однозначно указывают на нарушение работы организма, поэтому необходимо выявить причину и максимально быстро ее устранить.Ранее стало известно, что потливость является одним из "универсальных" ночных признаков онкологии. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.Рак представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.
https://ria.ru/20220123/rak-1769149548.html
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общество, весь мир, онкология, андрей базылев
Названы "утренние" симптомы рака
Врач Базылев предупредил, что усталость и апатия могут указывать на рак
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Человек, ощущающий по утрам усталость и апатию, в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. С таким предупреждением в интервью "Пятому каналу" выступил
химиотерапевт Андрей Базылев.
"Обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптом онкологического заболевания", - сказал специалист.
Врач отметил, что такие симптомы однозначно указывают на нарушение работы организма, поэтому необходимо выявить причину и максимально быстро ее устранить.
Ранее стало известно, что потливость является одним из "универсальных" ночных признаков онкологии. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.
Рак представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.