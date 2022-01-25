https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html

Утренние симптомы рака

Названы "утренние" симптомы рака - РИА Новости, 25.01.2022

Утренние симптомы рака

Человек, ощущающий по утрам усталость и апатию, в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. С таким предупреждением в интервью "Пятому каналу"... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:05

2022-01-25T06:05

2022-01-25T06:05

общество

весь мир

онкология

андрей базылев

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Человек, ощущающий по утрам усталость и апатию, в ближайшее время может столкнуться с раковой опухолью. С таким предупреждением в интервью "Пятому каналу" выступил химиотерапевт Андрей Базылев.Врач отметил, что такие симптомы однозначно указывают на нарушение работы организма, поэтому необходимо выявить причину и максимально быстро ее устранить.Ранее стало известно, что потливость является одним из "универсальных" ночных признаков онкологии. Она может оказаться ранним симптомом лейкемии, лимфомы, рака костей и злокачественных опухолей печени.Рак представляет собой активное прогрессирующее патологическое разрастание атипичных клеток, заменяющих нормальные ткани. Многие виды рака легко диагностируются на ранних стадиях, что позволяет победить онкологическое заболевание результативно и эффективно.

https://ria.ru/20220123/rak-1769149548.html

весь мир

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общество, весь мир, онкология, андрей базылев