https://ria.ru/20220125/omikron-1769350049.html
Популярный миф об "омикроне": что не так
Инфекционист развеял популярный миф об "омикроне" - РИА Новости, 25.01.2022
Популярный миф об "омикроне": что не так
Специально заражаться штаммом "омикрон", чтобы получить живую вакцину от коронавируса, крайне опасно для жизни. С таким предупреждением, как сообщает РБК,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:16
2022-01-25T04:16
2022-01-25T04:16
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Специально заражаться штаммом "омикрон", чтобы получить живую вакцину от коронавируса, крайне опасно для жизни. С таким предупреждением, как сообщает РБК, выступил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Несмотря на то, что люди с этим штаммом легче переносят болезнь, есть и случаи летальных исходов, отметил специалист."По Москве на сегодняшний день "омикрон" — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать "омикрон" как живую вакцину", - заметил Вознесенский.Ранее стало известно, что жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Женщина считала, что для нетяжелого течения болезни якобы необходимо заразиться вирусом от того, кто переносит его в легкой форме.В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Инфекционист развеял популярный миф об "омикроне"
Инфекционист Вознесенский предупредил об опасности сознательного заражения "омикроном"
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Специально заражаться штаммом "омикрон", чтобы получить живую вакцину от коронавируса, крайне опасно для жизни. С таким предупреждением, как сообщает РБК
, выступил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Несмотря на то, что люди с этим штаммом легче переносят болезнь
, есть и случаи летальных исходов, отметил специалист.
"По Москве на сегодняшний день "омикрон" — приблизительно 80%, и количество летальных исходов за предыдущие сутки — 73. Этих данных должно быть вполне достаточно, чтобы не воспринимать "омикрон" как живую вакцину", - заметил Вознесенский.
Ранее стало известно, что жительница Москвы умерла от коронавируса, специально заразив себя и родственников. Женщина считала, что для нетяжелого течения болезни якобы необходимо заразиться вирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
В итоге вся семья, в том числе и муж Анастасии, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
В прошлую пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России достиг 64,4%. Полный цикл вакцинации прошли 78 059 701 человек, первым компонентом привились 81 981 007.