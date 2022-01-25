https://ria.ru/20220125/ograblenie-1769396015.html

Вдова Градского заявила об ограблении через два часа, сообщила защита

Вдова Градского заявила об ограблении через два часа, сообщила защита - РИА Новости, 25.01.2022

Вдова Градского заявила об ограблении через два часа, сообщила защита

Вдова Александра Градского сообщила в полицию об ограблении спустя два часа, а не спустя шесть или семь, как писали СМИ, заявил РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:02

2022-01-25T12:02

2022-01-25T15:06

происшествия

александр градский

россия

марина коташенко

шоубиз

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вдова Александра Градского сообщила в полицию об ограблении спустя два часа, а не спустя шесть или семь, как писали СМИ, заявил РИА Новости во вторник глава адвокатской конторы "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский."Вскрылась очередная ложь и попытка дискредитации Марины Коташенко. Кто-то сказал, что Марина сообщила об ограблении в правоохранительные органы спустя лишь семь часов, СМИ это подхватили, а хейтеры начали строить подозрения по поводу инсценировки и прочего. На самом деле Марина сообщила об ограблении через два часа - как раз после того, как смогла оправиться от шока", - сказал Добровинский.Несколько часов назад источник РИА Новости рассказал о задержании одного из подозреваемых в ограблении девушки – это уроженец Таджкистана, которого вычислили по камерам в московском метро. Молодой человек, по данным источника, уже судим (за дачу взятки полицейскому, поймавшему его на продаже алкоголя ночью) и на момент задержания был в федеральном розыске.По данным другого источника агентства, Коташенко ограбили в середине января - у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позднее подмосковная полиция рассказала подробности: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.По информации источников, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто - белый Mercedes с московскими номерами.дова Градского заявила в полицию об ограблении через 2 часа, а не 6 или 7, это "очередная ложь", сообщила РИА Новости ее защита

https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html

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происшествия, александр градский, россия, марина коташенко