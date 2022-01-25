https://ria.ru/20220125/obyazatelstva-1769442074.html

ЛНР обвинила Киев в уклонении от обязательств, взятых на переговорах

ЛНР обвинила Киев в уклонении от обязательств, взятых на переговорах - РИА Новости, 25.01.2022

ЛНР обвинила Киев в уклонении от обязательств, взятых на переговорах

Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Мария Ковшарь обвинила Киев в уходе от обязательств, РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:04

2022-01-25T15:04

2022-01-25T15:04

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Мария Ковшарь обвинила Киев в уходе от обязательств, взятых его представителями в гуманитарной подгруппе.Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. Представители ЛНР рассчитывали в ходе заседания согласовать с Киевом параметры работы пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также обсудить ряд других вопросов."Сегодняшнее заседание снова прошло в попытках разрешить проблему уклонения Украины от принятых ранее решений… Украинская сторона, как и в прошлый раз, вместо конструктивной работы над реализацией гуманитарной части обязательств, принятых сторонами конфликта в рамках минских переговоров, попыталась навязать ревизию принятых ранее решений", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.Она уточнила, что в вопросе запуска новых пунктов пропуска представитель Киева настаивал на отказе от одновременного их открытия, о чем договорились еще весной 2020 года, мотивируя тем, что с пунктом "Первомайск-Золотое" существуют некие "проблемы согласования"."При этом игнорируя тот факт, что проблемы созданы украинской стороной: отказом от согласования технических параметров работы пунктов пропуска и разрушенным механизмом взаимных гарантий безопасности из-за захвата ВСУ нашего наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)", - поясняется в сообщении.Ковшарь уточнила, что во время заседания представитель Киева также выдвинул дополнительные условия для выполнения обязательств по снятию обвинений с пленных, переданных в ходе обменов 2019-2020 годов. По ее словам, ЛНР в свою очередь настаивает на том, что стороны конфликта обязаны в полной мере обеспечить выполнение ранее достигнутых договоренностей и при дальнейшем обсуждении оставаться полностью в контексте обязательств, принятых в рамках минских переговоров.

https://ria.ru/20220125/lnr-1769395834.html

https://ria.ru/20220124/donbass-1769288386.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр