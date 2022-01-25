ЛНР обвинила Киев в уклонении от обязательств, взятых на переговорах
ЛНР обвинила Украину в уклонении от обязательств, взятых в гуманитарной подгруппе
ЛУГАНСК, 25 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Мария Ковшарь обвинила Киев в уходе от обязательств, взятых его представителями в гуманитарной подгруппе.
Во вторник прошли переговоры гуманитарной подгруппы по Донбассу. Представители ЛНР рассчитывали в ходе заседания согласовать с Киевом параметры работы пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", а также обсудить ряд других вопросов.
"Сегодняшнее заседание снова прошло в попытках разрешить проблему уклонения Украины от принятых ранее решений… Украинская сторона, как и в прошлый раз, вместо конструктивной работы над реализацией гуманитарной части обязательств, принятых сторонами конфликта в рамках минских переговоров, попыталась навязать ревизию принятых ранее решений", - говорится в заявлении Ковшарь, предоставленном журналистам.
Она уточнила, что в вопросе запуска новых пунктов пропуска представитель Киева настаивал на отказе от одновременного их открытия, о чем договорились еще весной 2020 года, мотивируя тем, что с пунктом "Первомайск-Золотое" существуют некие "проблемы согласования".
"При этом игнорируя тот факт, что проблемы созданы украинской стороной: отказом от согласования технических параметров работы пунктов пропуска и разрушенным механизмом взаимных гарантий безопасности из-за захвата ВСУ нашего наблюдателя в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)", - поясняется в сообщении.
Ковшарь уточнила, что во время заседания представитель Киева также выдвинул дополнительные условия для выполнения обязательств по снятию обвинений с пленных, переданных в ходе обменов 2019-2020 годов. По ее словам, ЛНР в свою очередь настаивает на том, что стороны конфликта обязаны в полной мере обеспечить выполнение ранее достигнутых договоренностей и при дальнейшем обсуждении оставаться полностью в контексте обязательств, принятых в рамках минских переговоров.
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