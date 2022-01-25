https://ria.ru/20220125/nomer-1769439677.html

Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников

Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников - РИА Новости, 25.01.2022

Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал у единственного поставщика проведение научно-исследовательской работы (НИР) для... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:54

2022-01-25T14:54

2022-01-25T14:54

общество

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал у единственного поставщика проведение научно-исследовательской работы (НИР) для определения принципов взаимодействия операторов связи и исключения возможности подмены действительных абонентских номеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в 2021 году мошенники с помощью подмены абонентских номеров украли у россиян около 45 миллиардов рублей. По данным газеты, 29 декабря 2021 года ГРЧЦ заключил контракт стоимостью 8,2 миллиона рублей на проведение исследования технологии, которая предотвратит такие операции. Тендер разыгрывался в закрытом режиме.В пресс-службе ГРЧЦ РИА Новости уточнили, что закупка производилась у единственного поставщика."В соответствии с Федеральным законом № 319-ФЗ операторы связи при совершении вызова должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив его соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента. НИР необходима для определения принципов взаимодействия операторов связи и способов контроля соблюдения ими упомянутых требований", - сообщили в пресс-службе.По данным центра, злоумышленники могут использовать звонки с подменных номеров для получения доступа к личной информации граждан, представляясь сотрудниками финансовых организаций и полиции. При помощи полученных данных мошенники снимают деньги со счетов россиян.Кроме того, используя подменные номера, злоумышленники могут распространять ложные сообщения о террористических актах и информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью россиян или помехи в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и других социально значимых сфер.В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/moshenniki-1769331361.html

https://ria.ru/20211214/moshennichestvo-1763651565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)