Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/nomer-1769439677.html
Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников
Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников - РИА Новости, 25.01.2022
Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников
Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал у единственного поставщика проведение научно-исследовательской работы (НИР) для... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:54
2022-01-25T14:54
общество
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:95:2947:1752_1920x0_80_0_0_4a23e63cac94a1b24c4fde660c3a5fb8.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал у единственного поставщика проведение научно-исследовательской работы (НИР) для определения принципов взаимодействия операторов связи и исключения возможности подмены действительных абонентских номеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в 2021 году мошенники с помощью подмены абонентских номеров украли у россиян около 45 миллиардов рублей. По данным газеты, 29 декабря 2021 года ГРЧЦ заключил контракт стоимостью 8,2 миллиона рублей на проведение исследования технологии, которая предотвратит такие операции. Тендер разыгрывался в закрытом режиме.В пресс-службе ГРЧЦ РИА Новости уточнили, что закупка производилась у единственного поставщика."В соответствии с Федеральным законом № 319-ФЗ операторы связи при совершении вызова должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив его соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента. НИР необходима для определения принципов взаимодействия операторов связи и способов контроля соблюдения ими упомянутых требований", - сообщили в пресс-службе.По данным центра, злоумышленники могут использовать звонки с подменных номеров для получения доступа к личной информации граждан, представляясь сотрудниками финансовых организаций и полиции. При помощи полученных данных мошенники снимают деньги со счетов россиян.Кроме того, используя подменные номера, злоумышленники могут распространять ложные сообщения о террористических актах и информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью россиян или помехи в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и других социально значимых сфер.В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/moshenniki-1769331361.html
https://ria.ru/20211214/moshennichestvo-1763651565.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736466589_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b942eddde30e167bbe40c997e7f8739b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
14:54 25.01.2022
 
Роскомнадзор заказал исследование технологии против телефонных мошенников

Роскомнадзор заказал исследование технологии против подмены абонентских номеров

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на станции московского метрополитена
Мужчина в маске на станции московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Мужчина в маске на станции московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, заказал у единственного поставщика проведение научно-исследовательской работы (НИР) для определения принципов взаимодействия операторов связи и исключения возможности подмены действительных абонентских номеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГРЧЦ.
Во вторник издание "Коммерсант" сообщило, что в 2021 году мошенники с помощью подмены абонентских номеров украли у россиян около 45 миллиардов рублей. По данным газеты, 29 декабря 2021 года ГРЧЦ заключил контракт стоимостью 8,2 миллиона рублей на проведение исследования технологии, которая предотвратит такие операции. Тендер разыгрывался в закрытом режиме.
В пресс-службе ГРЧЦ РИА Новости уточнили, что закупка производилась у единственного поставщика.
"В соответствии с Федеральным законом № 319-ФЗ операторы связи при совершении вызова должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив его соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента. НИР необходима для определения принципов взаимодействия операторов связи и способов контроля соблюдения ими упомянутых требований", - сообщили в пресс-службе.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 21:40В России
В Самаре кладовщик "подарил" мошенникам полмиллиона рублей
По данным центра, злоумышленники могут использовать звонки с подменных номеров для получения доступа к личной информации граждан, представляясь сотрудниками финансовых организаций и полиции. При помощи полученных данных мошенники снимают деньги со счетов россиян.
Кроме того, используя подменные номера, злоумышленники могут распространять ложные сообщения о террористических актах и информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью россиян или помехи в работе объектов транспортной, социальной инфраструктуры, объектов энергетики и других социально значимых сфер.
В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные штрафы до 1 миллиона рублей для операторов связи за пропуск подменных номеров. Для должностных лиц они составляют от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 200 тысяч до 800 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 13:35
МВД оценило ущерб от телефонного и интернет-мошенничества
 
ОбществоВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие