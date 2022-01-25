00:54 25.01.2022 (обновлено: 00:55 25.01.2022)
Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
Глава МИД Нидерландов Хукстрав разрешил сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
Зимний Киев
ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и члены их семей при желании могут покинуть Украину и вернуться на родину, но эвакуация не планируется, заявил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра.
"Это огромная дилемма, когда не хочется уходить (с Украины - ред.) слишком рано… Но также не хочется уходить и слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ", - цитирует Нидерландская вещательная корпорация (NOS) министра, отвечающего на вопрос о возможной эвакуации сотрудников посольства из Киева.
По его словам, для эвакуации "причин нет", но те сотрудники, которые хотят вернуться в Нидерланды, могут это сделать.
Хукстра подчеркнул, что ситуация оценивается каждые несколько часов, и позиция может измениться.
Ранее о планах по эвакуации сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" заявили США, Великобритания, ФРГ и Австралии
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.