https://ria.ru/20220125/niderlandy-1769343430.html

Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину

Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину - РИА Новости, 25.01.2022

Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину

Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и члены их семей при желании могут покинуть Украину и вернуться на родину, но эвакуация не планируется, заявил глава... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T00:54

2022-01-25T00:54

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ПАРИЖ, 25 янв - РИА Новости. Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и члены их семей при желании могут покинуть Украину и вернуться на родину, но эвакуация не планируется, заявил глава нидерландского МИД Вопке Хукстра."Это огромная дилемма, когда не хочется уходить (с Украины - ред.) слишком рано… Но также не хочется уходить и слишком поздно, чтобы не подвергать опасности свой собственный народ", - цитирует Нидерландская вещательная корпорация (NOS) министра, отвечающего на вопрос о возможной эвакуации сотрудников посольства из Киева.По его словам, для эвакуации "причин нет", но те сотрудники, которые хотят вернуться в Нидерланды, могут это сделать.Хукстра подчеркнул, что ситуация оценивается каждые несколько часов, и позиция может измениться.Ранее о планах по эвакуации сотрудников своих посольств "из-за угрозы со стороны России" заявили США, Великобритания, ФРГ и АвстралииРоссия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769340005.html

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