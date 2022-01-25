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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220125/neft-1769473051.html
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году - РИА Новости, 25.01.2022
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году
Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:16
2022-01-25T17:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
мвф
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в январском докладе МВФ."Средняя стоимость нефти в 2021 году составляла 69,07 доллара, предполагаемая цена в 2022 году составит 77,31 доллара, а в 2023 году - 71,29 доллара", - говорится в докладе.Таким образом, МВФ улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%. По итогам 2021 года средняя цена на нефть составила 69,07 доллара, хотя в предыдущем докладе МВФ прогнозировал показатель на уровне в 65,68 доллара за баррель."Фьючерсные рынки указывают на то, что в 2022 году цены на нефть вырастут почти на 12%, на природный газ – примерно на 58% (прирост в обоих случаях существенно ниже наблюдавшегося в 2021 году), прежде чем отступить в 2023 году по мере дальнейшего устранения дисбалансов спроса и предложения", - говорится в докладе.
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экономика, мвф
17:16 25.01.2022
 
МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2022 году до 77,31 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в январском докладе МВФ.
"Средняя стоимость нефти в 2021 году составляла 69,07 доллара, предполагаемая цена в 2022 году составит 77,31 доллара, а в 2023 году - 71,29 доллара", - говорится в докладе.
Таким образом, МВФ улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%. По итогам 2021 года средняя цена на нефть составила 69,07 доллара, хотя в предыдущем докладе МВФ прогнозировал показатель на уровне в 65,68 доллара за баррель.
"Фьючерсные рынки указывают на то, что в 2022 году цены на нефть вырастут почти на 12%, на природный газ – примерно на 58% (прирост в обоих случаях существенно ниже наблюдавшегося в 2021 году), прежде чем отступить в 2023 году по мере дальнейшего устранения дисбалансов спроса и предложения", - говорится в докладе.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМВФ
 
 
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