https://ria.ru/20220125/neft-1769473051.html

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году - РИА Новости, 25.01.2022

МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в текущем году

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:16

2022-01-25T17:16

2022-01-25T17:16

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

мвф

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%, до 77,31 доллара за баррель, говорится в январском докладе МВФ."Средняя стоимость нефти в 2021 году составляла 69,07 доллара, предполагаемая цена в 2022 году составит 77,31 доллара, а в 2023 году - 71,29 доллара", - говорится в докладе.Таким образом, МВФ улучшил прогноз средней цены нефти на 2022 год на 12,8 долларов, или на 16,5%. По итогам 2021 года средняя цена на нефть составила 69,07 доллара, хотя в предыдущем докладе МВФ прогнозировал показатель на уровне в 65,68 доллара за баррель."Фьючерсные рынки указывают на то, что в 2022 году цены на нефть вырастут почти на 12%, на природный газ – примерно на 58% (прирост в обоих случаях существенно ниже наблюдавшегося в 2021 году), прежде чем отступить в 2023 году по мере дальнейшего устранения дисбалансов спроса и предложения", - говорится в докладе.

https://ria.ru/20220119/neft-1768482756.html

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экономика, мвф