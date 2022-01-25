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В Северной Македонии представили анализ участия НАТО в конфликте на Украине

В Северной Македонии представили анализ участия НАТО в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.01.2022

В Северной Македонии представили анализ участия НАТО в конфликте на Украине

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски и министр обороны Славянка Петровска рассказали о подготовке странами НАТО анализа участия в "возможном... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T20:54

2022-01-25T20:54

2022-01-25T21:00

петровск

скопье

дмитрий песков

нато

славянка

вооруженные силы рф

стево пендаровски

россия

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БЕЛГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски и министр обороны Славянка Петровска рассказали о подготовке странами НАТО анализа участия в "возможном конфликте" России и Украины.Петровска возглавила МО Северной Македонии в январе после утверждения парламентом изменений в составе правительства. Она сменила на посту Радмилу Шекерински, которая была одним из главных инициаторов вступления Скопье в Североатлантический альянс. Новый министр в нескольких заявлениях в конце января также напомнила об обязательствах перед НАТО и указала, что "Северная Македония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины"."Участие (в конфликте – ред.) нашей армии определяется на конференции по формированию сил под руководством Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, и каждая страна-член предоставляет силы, подразделения и оборудование согласно своим возможностям. В данный момент у нас есть обязательства, и мы готовим анализ для возможности потенциального участия в возможной деэскалации ситуации. Решение затем принимает правительство и президент как верховный главнокомандующий", - заявила Петровская в эфире ТВ "Телма".После этого высказывания министр стала главным героем социальный сетей Северной Македонии. Пользователи предлагали ей сравнить состав военного оркестра ВС РФ и число македонских военных, купить для своих сослуживцев обувь, "так как они ходят на службу в кроссовках", находили на картах РФ и Украины населенные пункты с названием Славянка, интересовались, может ли она сама уместиться в танке, и всерьез задавались вопросом о возможной вовлеченности в предполагаемый конфликт. Из-за большого резонанса в СМИ, вынужден был отреагировать глава государства."Северная Македония как часть НАТО участвует вместе с остальными членами в процессе планирования того, как альянс поведет себя по отношению к растущей напряженности в регионе. НАТО пока не приняла решения о военном участии в возможном конфликте, речь идет лишь об обязательной процедуре повышения уровня мобильности в ситуации роста напряженности в регионе, граничащем с несколькими странами-членами альянса", - сообщил Пендаровски в письменном ответе изданию "Плусинфо".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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петровск

скопье

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петровск, скопье, дмитрий песков, нато, славянка , вооруженные силы рф, стево пендаровски, россия