20:54 25.01.2022 (обновлено: 21:00 25.01.2022)
В Северной Македонии представили анализ участия НАТО в конфликте на Украине
Власти Северной Македонии рассказали об анализе участия НАТО в конфликте на Украине
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
БЕЛГРАД, 25 янв – РИА Новости. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски и министр обороны Славянка Петровска рассказали о подготовке странами НАТО анализа участия в "возможном конфликте" России и Украины.
Петровска возглавила МО Северной Македонии в январе после утверждения парламентом изменений в составе правительства. Она сменила на посту Радмилу Шекерински, которая была одним из главных инициаторов вступления Скопье в Североатлантический альянс. Новый министр в нескольких заявлениях в конце января также напомнила об обязательствах перед НАТО и указала, что "Северная Македония полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины".
"Участие (в конфликте – ред.) нашей армии определяется на конференции по формированию сил под руководством Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, и каждая страна-член предоставляет силы, подразделения и оборудование согласно своим возможностям. В данный момент у нас есть обязательства, и мы готовим анализ для возможности потенциального участия в возможной деэскалации ситуации. Решение затем принимает правительство и президент как верховный главнокомандующий", - заявила Петровская в эфире ТВ "Телма".
После этого высказывания министр стала главным героем социальный сетей Северной Македонии. Пользователи предлагали ей сравнить состав военного оркестра ВС РФ и число македонских военных, купить для своих сослуживцев обувь, "так как они ходят на службу в кроссовках", находили на картах РФ и Украины населенные пункты с названием Славянка, интересовались, может ли она сама уместиться в танке, и всерьез задавались вопросом о возможной вовлеченности в предполагаемый конфликт. Из-за большого резонанса в СМИ, вынужден был отреагировать глава государства.
"Северная Македония как часть НАТО участвует вместе с остальными членами в процессе планирования того, как альянс поведет себя по отношению к растущей напряженности в регионе. НАТО пока не приняла решения о военном участии в возможном конфликте, речь идет лишь об обязательной процедуре повышения уровня мобильности в ситуации роста напряженности в регионе, граничащем с несколькими странами-членами альянса", - сообщил Пендаровски в письменном ответе изданию "Плусинфо".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.