https://ria.ru/20220125/nato-1769477928.html

США начинают "жесткий торг" с Россией за расширение НАТО

Пушков предрек новое расширение НАТО к российским границам - РИА Новости, 25.01.2022

США начинают "жесткий торг" с Россией за расширение НАТО

Соединенные Штаты готовятся к "жесткому торгу" по теме гарантий безопасности, которых требует Россия, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:35

2022-01-25T17:35

2022-01-25T17:50

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся к "жесткому торгу" по теме гарантий безопасности, которых требует Россия, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.Член Совфеда уверен, что раз Госдепартамент не готов идти Москве навстречу по этому вопросу, содержание будущего письменного ответа на запрос Москвы уже известно."Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря", — отметил Пушков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украиныи от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.На прошлой неделе руководители дипведомств России и США провели встречу в Женеве. Сергей Лавров назвал разговор полезным и откровенным, а американский госсекретарь Энтони Блинкен обещал предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220125/eksport-1769476012.html

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сша, москва, алексей пушков, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия