США начинают "жесткий торг" с Россией за расширение НАТО

17:35 25.01.2022 (обновлено: 17:50 25.01.2022)
Пушков предрек новое расширение НАТО к российским границам
Сенатор Пушков назвал ответ США на требования России "жестким торгом" за расширение НАТО
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся к "жесткому торгу" по теме гарантий безопасности, которых требует Россия, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Член Совфеда уверен, что раз Госдепартамент не готов идти Москве навстречу по этому вопросу, содержание будущего письменного ответа на запрос Москвы уже известно.
"Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря", — отметил Пушков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украиныи от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
На прошлой неделе руководители дипведомств России и США провели встречу в Женеве. Сергей Лавров назвал разговор полезным и откровенным, а американский госсекретарь Энтони Блинкен обещал предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.