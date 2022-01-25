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США начинают "жесткий торг" с Россией за расширение НАТО
Пушков предрек новое расширение НАТО к российским границам - РИА Новости, 25.01.2022
США начинают "жесткий торг" с Россией за расширение НАТО
Соединенные Штаты готовятся к "жесткому торгу" по теме гарантий безопасности, которых требует Россия, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:35
2022-01-25T17:50
сша
москва
алексей пушков
нато
сергей лавров
энтони блинкен
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся к "жесткому торгу" по теме гарантий безопасности, которых требует Россия, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.Член Совфеда уверен, что раз Госдепартамент не готов идти Москве навстречу по этому вопросу, содержание будущего письменного ответа на запрос Москвы уже известно."Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря", — отметил Пушков.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украиныи от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.На прошлой неделе руководители дипведомств России и США провели встречу в Женеве. Сергей Лавров назвал разговор полезным и откровенным, а американский госсекретарь Энтони Блинкен обещал предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220125/eksport-1769476012.html
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сша, москва, алексей пушков, нато, сергей лавров, энтони блинкен, россия
17:35 25.01.2022 (обновлено: 17:50 25.01.2022)
 
Пушков предрек новое расширение НАТО к российским границам

Сенатор Пушков назвал ответ США на требования России "жестким торгом" за расширение НАТО

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты готовятся к "жесткому торгу" по теме гарантий безопасности, которых требует Россия, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Член Совфеда уверен, что раз Госдепартамент не готов идти Москве навстречу по этому вопросу, содержание будущего письменного ответа на запрос Москвы уже известно.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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США готовы ввести экспортный контроль против России, заявили в Белом доме
"Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало. Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения. При этом ни на день не забывая о продолжении военного освоения Украины и Черного моря", — отметил Пушков.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украиныи от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
На прошлой неделе руководители дипведомств России и США провели встречу в Женеве. Сергей Лавров назвал разговор полезным и откровенным, а американский госсекретарь Энтони Блинкен обещал предоставить письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности.
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