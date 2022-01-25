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Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине
Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине - РИА Новости, 25.01.2022
Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине
Власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, говорится в заявлении президента страны Зорана... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:08
2022-01-25T22:21
в мире
украина
хорватия
нато
россия
сша
джо байден
зоран миланович
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БЕЛГРАД, 25 янв — РИА Новости. Власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, говорится в заявлении президента страны Зорана Милановича."Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую", — сказал он в эфире национального телевидения.Глава государства добавил, что Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину "всех до последнего хорватского военного"."Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение", — пояснил Миланович.Хорватия вступила в Организацию Североатлантического договора в 2009 году в рамках шестого расширения блока.В последние недели Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне в понедельник НАТО проинформировала мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают свои войска в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.
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в мире, украина, хорватия, нато, россия, сша, джо байден, зоран миланович
15:08 25.01.2022 (обновлено: 22:21 25.01.2022)
 
Хорватия отзовет своих военных из НАТО при эскалации ситуации на Украине

Президент Хорватии Миланович отзовет военных из НАТО в случае конфликта России и Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БЕЛГРАД, 25 янв — РИА Новости. Власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, говорится в заявлении президента страны Зорана Милановича.
"Смотрю сообщения, согласно которым НАТО — не отдельное государство, не США — усиливает присутствие, отправляет разведывательные корабли. Мы с этим не имеем ничего общего и не будем иметь, это я вам гарантирую", — сказал он в эфире национального телевидения.
Глава государства добавил, что Загреб не только не будет отправлять в зону конфликта своих солдат, но и вернет на родину "всех до последнего хорватского военного".
"Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение", — пояснил Миланович.
Хорватия вступила в Организацию Североатлантического договора в 2009 году в рамках шестого расширения блока.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 22:36
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом
В последние недели Запад активно обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину, заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне в понедельник НАТО проинформировала мировое сообщество об усилении своего присутствия в Восточной Европе. В частности, речь шла о переброске датского фрегата на Балтику и четырех датских истребителей в Литву, испанских кораблей и нидерландских истребителей в Болгарию, возможной отправке французских подразделений в Румынию.
В Москве отрицают все претензии, подчеркивая, что перемещают свои войска в пределах своих территорий. В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить группировку Североатлантического альянса у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации в регионе — действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число военных учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам. Все эти действия Россия расценивает как красные линии.
В конце прошлого года Москва предложила Западу пути разрешения противоречий, передав Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, но пока переговоры ни к чему не привели.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
Инфографика
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В миреУкраинаХорватияНАТОРоссияСШАДжо БайденЗоран Миланович
 
 
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