https://ria.ru/20220125/mvf-1769517858.html

МВФ испугался. От войны между Россией и Украиной пострадает весь мир

МВФ: конфликт между Россией и Украиной грозит миру ростом инфляции - РИА Новости, 25.01.2022

МВФ испугался. От войны между Россией и Украиной пострадает весь мир

Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к подорожанию энергоносителей, заявила первый заместитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T21:19

2022-01-25T21:19

2022-01-25T21:19

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к подорожанию энергоносителей, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс, сообщает Reuters."Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что приведет к более длительному сохранению повышенного общего уровня инфляции", — сказала чиновница на презентации доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.МВФ оценил рост мирового ВВП в прошлом году в 5,9%, инфляцию в развитых странах — в 3,1%, в развивающихся — 5,7%. При этом на текущий год прогноз по экономическому росту предполагает прибавку в 4,4%, инфляцию — 5,9% в развивающихся странах, 3,9% в развитых.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.

https://ria.ru/20220125/gosdolg-1769484494.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html

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экономика, в мире, украина, нато, мвф, россия