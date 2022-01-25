МВФ испугался. От войны между Россией и Украиной пострадает весь мир

МВФ: конфликт между Россией и Украиной грозит миру ростом инфляции
Замглавы МВФ Гопинатс: конфликт России и Украины приведет к росту цен на энергоносители
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Обострение конфликта между Москвой и Киевом разгонит мировую инфляцию и приведет к подорожанию энергоносителей, заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатс, сообщает Reuters.
"Эскалация конфликта между Россией и Украиной, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению стоимости энергоресурсов для многих стран, что приведет к более длительному сохранению повышенного общего уровня инфляции", — сказала чиновница на презентации доклада фонда о перспективах развития мировой экономики.
МВФ оценил рост мирового ВВП в прошлом году в 5,9%, инфляцию в развитых странах — в 3,1%, в развивающихся — 5,7%. При этом на текущий год прогноз по экономическому росту предполагает прибавку в 4,4%, инфляцию — 5,9% в развивающихся странах, 3,9% в развитых.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные утверждения.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.