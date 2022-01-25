https://ria.ru/20220125/mvf-1769471858.html

МВФ предсказал замедление роста мировой экономики до 4,4 процента

МВФ предсказал замедление роста мировой экономики до 4,4 процента - РИА Новости, 25.01.2022

МВФ предсказал замедление роста мировой экономики до 4,4 процента

Международный валютный фонд пересмотрел ожидания по росту мировой экономики: прогноз на 2022 год понижен до 4,4% с прежних 4,9%, на 2023 год, напротив, улучшен... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:07

2022-01-25T17:07

2022-01-25T17:07

экономика

сша

китай

мвф

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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Международный валютный фонд пересмотрел ожидания по росту мировой экономики: прогноз на 2022 год понижен до 4,4% с прежних 4,9%, на 2023 год, напротив, улучшен до 3,8% с 3,6%, рост глобального ВВП в 2021 году предварительно оценивается в 5,9%, говорится в январском докладе МВФ."Мировая экономика вступает в 2022 год с более слабых позиций, чем ожидалось изначально. По мере распространения нового варианта COVID-19 "омикрон" страны восстанавливают ограничения на передвижения. Растущие цены на энергоносители и сбои в поставках привели к более высокой и широко распространенной инфляции, чем прогнозировалось, особенно в США, на многих развивающихся рынках и в экономиках переходного типа", - говорится в докладе."Мировой рост в 2021 году оценивается в 5,9% и, как ожидается, он замедлится до 4,4% в 2022 году, что на полпроцента ниже уровня, спрогнозированного в октябре ...Повышение прогноза на 2023 года носит технический характер. В конце концов, потрясения, тормозившие рост в 2022 году, рассеются, и в 2023 году мировой объем производства будет расти немного быстрее", - говорится в докладе.Прогнозируемое замедление глобального роста эксперты фонда связывают с ухудшением конъюнктуры двух ведущих экономик мира – американской и китайской: прогноз роста экономики США в 2022 году снижен сразу до 4% с октябрьских 5,2% из-за пробуксовки в конгрессе проекта многомиллиардных инвестиций в социальную сферу и экологию Build Back Better, а также ужесточения монетарной политики и сбоев в цепочках потребления. А прогноз роста ВВП Китая в нынешнем году снижен до 4,8% с 5,6% из-за финансовых проблем местных строительных компаний и возможных экономических последствий политики "нулевой терпимости" к вспышкам коронавируса.МВФ отмечает, что прогнозы строятся на предположении, что эпидемическая ситуация по всему миру улучшится к концу 2022 года, процент вакцинированного населения будет повсеместно расти, а средства лечения коронавируса – становиться более эффективными.

https://radiosputnik.ria.ru/20211207/ukraina-1762651608.html

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экономика, сша, китай, мвф