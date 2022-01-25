https://ria.ru/20220125/museum-1769490486.html

Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию

Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию - РИА Новости, 25.01.2022

Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию

Государственный исторический музей (ГИМ), отмечающий 150-летний юбилей в этом году, подготовил специальную программу мероприятий в честь праздника, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:38

2022-01-25T18:38

2022-01-25T18:38

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ), отмечающий 150-летний юбилей в этом году, подготовил специальную программу мероприятий в честь праздника, сообщает пресс-служба учреждения.Начиная с января, по пятницам в ГИМ будут проходить театрализованные вечера, на которых зрителям будут представлены костюмированные тематические и музыкально-поэтические экскурсии.Еще одним проектом юбилейного года станет "Четверг в Историческом". Раз в месяц ГИМ будет продлевать режим работы до 21.00 для участников акции и проводить специальные показы предметов из музейных фондов. Гости смогут поучаствовать в интерактивных и тематических экскурсиях и других событиях.Исторический музей не забыл и о музыке. В Парадных сенях будет звучать классика в исполнении ведущих оркестров, хоров и солистов, в том числе ансамбля скрипачей Большого театра, солистов Государственного симфонического оркестра имени Светланова, струнного квартета оркестра Московской государственной академической филармонии и других.

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