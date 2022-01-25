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Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию
Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию - РИА Новости, 25.01.2022
Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию
Государственный исторический музей (ГИМ), отмечающий 150-летний юбилей в этом году, подготовил специальную программу мероприятий в честь праздника, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:38
2022-01-25T18:38
2022-01-25T18:38
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ), отмечающий 150-летний юбилей в этом году, подготовил специальную программу мероприятий в честь праздника, сообщает пресс-служба учреждения.Начиная с января, по пятницам в ГИМ будут проходить театрализованные вечера, на которых зрителям будут представлены костюмированные тематические и музыкально-поэтические экскурсии.Еще одним проектом юбилейного года станет "Четверг в Историческом". Раз в месяц ГИМ будет продлевать режим работы до 21.00 для участников акции и проводить специальные показы предметов из музейных фондов. Гости смогут поучаствовать в интерактивных и тематических экскурсиях и других событиях.Исторический музей не забыл и о музыке. В Парадных сенях будет звучать классика в исполнении ведущих оркестров, хоров и солистов, в том числе ансамбля скрипачей Большого театра, солистов Государственного симфонического оркестра имени Светланова, струнного квартета оркестра Московской государственной академической филармонии и других.
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москва, исторический музей, музеи, новости культуры, большой театр
Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию
Исторический музей подготовил специальную программу к своему 150-летию
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Государственный исторический музей (ГИМ), отмечающий 150-летний юбилей в этом году, подготовил специальную программу мероприятий в честь праздника, сообщает пресс-служба учреждения.
"В юбилейный год ГИМ предлагает посетителям провести 150 вечеров в зданиях музейного комплекса", — говорится в сообщении.
Начиная с января, по пятницам в ГИМ будут проходить театрализованные вечера, на которых зрителям будут представлены костюмированные тематические и музыкально-поэтические экскурсии.
"В честь юбилейного года каждый посетитель, купивший билет на театрализованную программу в рамках цикла "150 вечеров с ГИМ", сможет воспользоваться скидкой 50-процентной на одну из любых театрализованных экскурсий следующего месяца", — отмечают в пресс-службе.
Еще одним проектом юбилейного года станет "Четверг в Историческом". Раз в месяц ГИМ будет продлевать режим работы до 21.00 для участников акции и проводить специальные показы предметов из музейных фондов. Гости смогут поучаствовать в интерактивных и тематических экскурсиях и других событиях.
Исторический музей не забыл и о музыке. В Парадных сенях будет звучать классика в исполнении ведущих оркестров, хоров и солистов, в том числе ансамбля скрипачей Большого театра, солистов Государственного симфонического оркестра имени Светланова, струнного квартета оркестра Московской государственной академической филармонии и других.