https://ria.ru/20220125/most-1769432800.html
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве - РИА Новости, 25.01.2022
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:29
2022-01-25T14:29
2022-01-25T15:31
происшествия
москва
гочсипб
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На место происшествия прибыли спасатели", — сказал собеседник агентства.По его словам, мужчина никаких требований пока не выдвигает.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, его обнаружила дежурная смена спасательной станции "Крымский мост"."В настоящее время они обеспечивают страховку работы спасателей", — добавил собеседник агентства.Переговоры с мужчиной начали спасатель и психолог, однако им не удалось уговорить его слезть. Движение по мосту ограничили по трем из четырех полос в сторону станции метро "Октябрьская", пробка растянулась примерно на километр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, москва, гочсипб
14:29 25.01.2022 (обновлено: 15:31 25.01.2022)
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве, на место прибыли спасатели
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в центре Москвы
, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На место происшествия прибыли спасатели", — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина никаких требований пока не выдвигает.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ
, его обнаружила дежурная смена спасательной станции "Крымский мост".
"В настоящее время они обеспечивают страховку работы спасателей", — добавил собеседник агентства.
Переговоры с мужчиной начали спасатель и психолог, однако им не удалось уговорить его слезть. Движение по мосту ограничили по трем из четырех полос в сторону станции метро "Октябрьская", пробка растянулась примерно на километр.