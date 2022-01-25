https://ria.ru/20220125/most-1769432800.html

Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве

Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве - РИА Новости, 25.01.2022

Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в Москве

Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:29

2022-01-25T14:29

2022-01-25T15:31

происшествия

москва

гочсипб

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мужчина залез на конструкцию Крымского моста в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы."На место происшествия прибыли спасатели", — сказал собеседник агентства.По его словам, мужчина никаких требований пока не выдвигает.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ, его обнаружила дежурная смена спасательной станции "Крымский мост"."В настоящее время они обеспечивают страховку работы спасателей", — добавил собеседник агентства.Переговоры с мужчиной начали спасатель и психолог, однако им не удалось уговорить его слезть. Движение по мосту ограничили по трем из четырех полос в сторону станции метро "Октябрьская", пробка растянулась примерно на километр.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, гочсипб