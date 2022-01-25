Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220125/moskva-1769508052.html
Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году
Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2022
Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году
В 2022 году в Москве благоустроят 66 городских парков и скверов, а также 56 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:50
2022-01-25T19:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
химки
москва
городское хозяйство москвы
садовое кольцо (москва)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761211301_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_1b51be3be6d1e832cf63ea10d8af6d28.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В 2022 году в Москве благоустроят 66 городских парков и скверов, а также 56 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэра столицы.Во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел итоги деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы в 2021 году и задачи на 2022 год."В 2022 году правительство Москвы планирует благоустроить ещё 56 общественных пространств в центре и административных округах. В центре приведут в порядок исторические кварталы Басманного района (23 улицы), Арбата и Хамовников (18 переулков), территорию в районе площади Павелецкого вокзала, переулки между Тверской и Большой Никитской, а также Конюшковскую улицу", - говорится в сообщении.Помимо этого, будет проведено комплексное благоустройство Волоколамского шоссе и продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта – на участке от Садового кольца до Университетского проспекта.Также в планах на 2022 год – привести в порядок 66 парковых территорий. В частности, проведут работы по реабилитации и восстановлению парков: Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково (включая прилегающий сквер вдоль улицы Юности), Щукинский парк, Всесвятская роща, долина реки Химки вдоль Волоколамского шоссе.Отмечается, что в рамках программы "Мой район" работы по благоустройству развернутся на 55 знаковых окружных объектах и парковых территориях общей площадью порядка 550 гектаров.Кроме того, в этом году в столице благоустроят 17 прудов.Работы по благоустройству коснутся и жилых домов. Так, в 2022 году планируется провести комплексные, либо текущие работы в 2,3 тысячи дворах и 12 тысячах подъездов. Капитальный ремонт планируется провести в 1 743 домах, заменят 2 246 лифтов. -0-
https://ria.ru/20220125/blagoustroystvo-1769366877.html
https://realty.ria.ru/20220121/remont-1768928719.html
химки
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761211301_426:0:2850:1818_1920x0_80_0_0_310b485f8cd4815d4f791648f354fd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)
19:50 25.01.2022
 

Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧерный дятел в Тимирязевском парке в Москве
Черный дятел в Тимирязевском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В 2022 году в Москве благоустроят 66 городских парков и скверов, а также 56 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэра столицы.
Во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел итоги деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы в 2021 году и задачи на 2022 год.
Здание станции Электрозаводская БКЛ Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
09:47Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве благоустроят территории у 11 станций БКЛ
"В 2022 году правительство Москвы планирует благоустроить ещё 56 общественных пространств в центре и административных округах. В центре приведут в порядок исторические кварталы Басманного района (23 улицы), Арбата и Хамовников (18 переулков), территорию в районе площади Павелецкого вокзала, переулки между Тверской и Большой Никитской, а также Конюшковскую улицу", - говорится в сообщении.
Помимо этого, будет проведено комплексное благоустройство Волоколамского шоссе и продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта – на участке от Садового кольца до Университетского проспекта.
Также в планах на 2022 год – привести в порядок 66 парковых территорий. В частности, проведут работы по реабилитации и восстановлению парков: Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково (включая прилегающий сквер вдоль улицы Юности), Щукинский парк, Всесвятская роща, долина реки Химки вдоль Волоколамского шоссе.
Цветной бульвар, 25, строение 1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 15:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В старинном доме на Цветном бульваре провели капитальный ремонт
Отмечается, что в рамках программы "Мой район" работы по благоустройству развернутся на 55 знаковых окружных объектах и парковых территориях общей площадью порядка 550 гектаров.
Кроме того, в этом году в столице благоустроят 17 прудов.
Работы по благоустройству коснутся и жилых домов. Так, в 2022 году планируется провести комплексные, либо текущие работы в 2,3 тысячи дворах и 12 тысячах подъездов. Капитальный ремонт планируется провести в 1 743 домах, заменят 2 246 лифтов. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниХимкиМоскваГородское хозяйство МосквыСадовое кольцо (Москва)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие