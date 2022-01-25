https://ria.ru/20220125/moskva-1769508052.html

Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году

Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2022

Более 60 парков и скверов благоустроят в Москве в 2022 году

В 2022 году в Москве благоустроят 66 городских парков и скверов, а также 56 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэра столицы. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:50

2022-01-25T19:50

2022-01-25T19:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

химки

москва

городское хозяйство москвы

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В 2022 году в Москве благоустроят 66 городских парков и скверов, а также 56 общественных пространств, сообщает пресс-служба мэра столицы.Во вторник президиум правительства Москвы рассмотрел итоги деятельности Комплекса городского хозяйства Москвы в 2021 году и задачи на 2022 год."В 2022 году правительство Москвы планирует благоустроить ещё 56 общественных пространств в центре и административных округах. В центре приведут в порядок исторические кварталы Басманного района (23 улицы), Арбата и Хамовников (18 переулков), территорию в районе площади Павелецкого вокзала, переулки между Тверской и Большой Никитской, а также Конюшковскую улицу", - говорится в сообщении.Помимо этого, будет проведено комплексное благоустройство Волоколамского шоссе и продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта – на участке от Садового кольца до Университетского проспекта.Также в планах на 2022 год – привести в порядок 66 парковых территорий. В частности, проведут работы по реабилитации и восстановлению парков: Покровское-Стрешнево, Битцевский лес, Кусково (включая прилегающий сквер вдоль улицы Юности), Щукинский парк, Всесвятская роща, долина реки Химки вдоль Волоколамского шоссе.Отмечается, что в рамках программы "Мой район" работы по благоустройству развернутся на 55 знаковых окружных объектах и парковых территориях общей площадью порядка 550 гектаров.Кроме того, в этом году в столице благоустроят 17 прудов.Работы по благоустройству коснутся и жилых домов. Так, в 2022 году планируется провести комплексные, либо текущие работы в 2,3 тысячи дворах и 12 тысячах подъездов. Капитальный ремонт планируется провести в 1 743 домах, заменят 2 246 лифтов. -0-

https://ria.ru/20220125/blagoustroystvo-1769366877.html

https://realty.ria.ru/20220121/remont-1768928719.html

химки

москва

садовое кольцо (москва)

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химки, москва, городское хозяйство москвы, садовое кольцо (москва)