18:54 25.01.2022 (обновлено: 18:55 25.01.2022)
В Киеве закончился митинг предпринимателей
В Киеве закончился митинг предпринимателей, протестующие намерены вернуться в среду
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
Участники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Митинг предпринимателей, требующих ослаблений в налоговой сфере, закончился возле здания Верховной рады в Киеве, участники намерены в среду вновь собраться у здания украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции.
Организаторы митинга со сцены объявили о завершении митинга и намерении повторить его в среду. По словам участников собрания, они будут протестовать "до конца, пока власти не удовлетворят все требования". Предприниматели расходятся, сейчас у здания украинского парламента остались несколько десятков человек. Полицейские и бойцы национальной гвардии продолжают охранять здание Верховной рады, однако большая часть из них также разошлась. Обстановка в центре Киева, в том числе возле парламента спокойная.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.