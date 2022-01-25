https://ria.ru/20220125/miting-1769496365.html

В Киеве закончился митинг предпринимателей

В Киеве закончился митинг предпринимателей - РИА Новости, 25.01.2022

В Киеве закончился митинг предпринимателей

Митинг предпринимателей, требующих ослаблений в налоговой сфере, закончился возле здания Верховной рады в Киеве, участники намерены в среду вновь собраться у... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:54

2022-01-25T18:54

2022-01-25T18:55

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Митинг предпринимателей, требующих ослаблений в налоговой сфере, закончился возле здания Верховной рады в Киеве, участники намерены в среду вновь собраться у здания украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции.Организаторы митинга со сцены объявили о завершении митинга и намерении повторить его в среду. По словам участников собрания, они будут протестовать "до конца, пока власти не удовлетворят все требования". Предприниматели расходятся, сейчас у здания украинского парламента остались несколько десятков человек. Полицейские и бойцы национальной гвардии продолжают охранять здание Верховной рады, однако большая часть из них также разошлась. Обстановка в центре Киева, в том числе возле парламента спокойная.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

https://ria.ru/20220125/miting-1769495012.html

https://ria.ru/20220125/strelba-1769492735.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины