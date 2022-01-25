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https://ria.ru/20220125/miting-1769496365.html
В Киеве закончился митинг предпринимателей
В Киеве закончился митинг предпринимателей - РИА Новости, 25.01.2022
В Киеве закончился митинг предпринимателей
Митинг предпринимателей, требующих ослаблений в налоговой сфере, закончился возле здания Верховной рады в Киеве, участники намерены в среду вновь собраться у... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:54
2022-01-25T18:55
в мире
украина
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Митинг предпринимателей, требующих ослаблений в налоговой сфере, закончился возле здания Верховной рады в Киеве, участники намерены в среду вновь собраться у здания украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции.Организаторы митинга со сцены объявили о завершении митинга и намерении повторить его в среду. По словам участников собрания, они будут протестовать "до конца, пока власти не удовлетворят все требования". Предприниматели расходятся, сейчас у здания украинского парламента остались несколько десятков человек. Полицейские и бойцы национальной гвардии продолжают охранять здание Верховной рады, однако большая часть из них также разошлась. Обстановка в центре Киева, в том числе возле парламента спокойная.Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
https://ria.ru/20220125/miting-1769495012.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины
18:54 25.01.2022 (обновлено: 18:55 25.01.2022)
 
В Киеве закончился митинг предпринимателей

В Киеве закончился митинг предпринимателей, протестующие намерены вернуться в среду

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
Участники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Митинг предпринимателей, требующих ослаблений в налоговой сфере, закончился возле здания Верховной рады в Киеве, участники намерены в среду вновь собраться у здания украинского парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции.
Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
18:50
В Киеве задержали 19 человек на митинге предпринимателей, сообщили СМИ
Организаторы митинга со сцены объявили о завершении митинга и намерении повторить его в среду. По словам участников собрания, они будут протестовать "до конца, пока власти не удовлетворят все требования". Предприниматели расходятся, сейчас у здания украинского парламента остались несколько десятков человек. Полицейские и бойцы национальной гвардии продолжают охранять здание Верховной рады, однако большая часть из них также разошлась. Обстановка в центре Киева, в том числе возле парламента спокойная.
Украинские предприниматели начали свои протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены ряда законов налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года предприниматели объявили свой протест бессрочным, с того времени они дежурят в центральной части Киева, периодически проводят шествия и митинги.
Президент Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке до 1 января 2022 года введения кассовых аппаратов для малого бизнеса. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
18:38
Инкассатор открыл стрельбу из автомата в центре Киева
 
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