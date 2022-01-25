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В Киеве задержали 19 человек на митинге предпринимателей, сообщили СМИ
В Киеве задержали 19 человек на митинге предпринимателей, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.01.2022
В Киеве задержали 19 человек на митинге предпринимателей, сообщили СМИ
Полиция задержала 19 человек на митинге предпринимателей возле Верховной рады Украины, где произошли стычки с правоохранителями, всех отпустили, передает... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:50
2022-01-25T18:50
в мире
украина
киев
верховная рада украины
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Полиция задержала 19 человек на митинге предпринимателей возле Верховной рады Украины, где произошли стычки с правоохранителями, всех отпустили, передает корреспондент телеканала "Украина 24" в прямом эфире."Со сцены сказали, что полиция задержала 19 человек, за них оплатили штраф и всех отпустили. Мы ждем подтвержде6ие информации от полиции", - сообщил корреспондент.Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции. Полиция пока не сообщала о числе задержанных и есть ли пострадавшие в результате потасовок. Митингующие закончили акцию во вторник, но намерены продолжить ее в среду утром.
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в мире, украина, киев, верховная рада украины
18:50 25.01.2022
 
В Киеве задержали 19 человек на митинге предпринимателей, сообщили СМИ

"Украина 24": полиция задержала 19 человек на митинге предпринимателей возле Рады

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают одного из участников акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Полиция задержала 19 человек на митинге предпринимателей возле Верховной рады Украины, где произошли стычки с правоохранителями, всех отпустили, передает корреспондент телеканала "Украина 24" в прямом эфире.
"Со сцены сказали, что полиция задержала 19 человек, за них оплатили штраф и всех отпустили. Мы ждем подтвержде6ие информации от полиции", - сообщил корреспондент.
Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции. Полиция пока не сообщала о числе задержанных и есть ли пострадавшие в результате потасовок. Митингующие закончили акцию во вторник, но намерены продолжить ее в среду утром.
Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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