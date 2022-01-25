В Киеве задержали 19 человек на митинге предпринимателей, сообщили СМИ
"Украина 24": полиция задержала 19 человек на митинге предпринимателей возле Рады
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают одного из участников акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
Сотрудники полиции задерживают одного из участников акции протеста предпринимателей возле здания Верховной Рады в Киеве
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Полиция задержала 19 человек на митинге предпринимателей возле Верховной рады Украины, где произошли стычки с правоохранителями, всех отпустили, передает корреспондент телеканала "Украина 24" в прямом эфире.
"Со сцены сказали, что полиция задержала 19 человек, за них оплатили штраф и всех отпустили. Мы ждем подтвержде6ие информации от полиции", - сообщил корреспондент.
Ранее во вторник предприниматели прошли шествием по центральным улицам Киева, они требовали принять законопроект об упрощенной системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в налоговом кодексе. После шествия они вернулись к зданию Рады и продолжили митинг. Позже произошла потасовка между полицией и предпринимателями. Участники митинга попытались пройти в здание парламента. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. В ходе стычек несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности. Кроме того, правоохранители грубо задержали наиболее активных участников акции. Полиция пока не сообщала о числе задержанных и есть ли пострадавшие в результате потасовок. Митингующие закончили акцию во вторник, но намерены продолжить ее в среду утром.