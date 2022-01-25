https://ria.ru/20220125/miting-1769478414.html

СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией

СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией - РИА Новости, 25.01.2022

СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией

Один из участников митинга предпринимателей в Киеве не пришел в себя после столкновений, пишет интернет-издание "Вести". Официально факт смерти не подтвержден. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:36

2022-01-25T17:36

2022-01-25T19:35

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владимир зеленский

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Один из участников митинга предпринимателей в Киеве не пришел в себя после столкновений, пишет интернет-издание "Вести". Официально факт смерти не подтвержден."Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента", — говорится в сообщении портала в Telegram.Во вторник предприниматели предприниматели, требующие налоговых послаблений и принятия закона об упрощенной системе использования кассовых аппаратов, прошли шествием по центральным улицам города. Затем они вернулись к зданию Рады и попытались пройти в парламент. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. Во время потасовок несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности.Впоследствии силовики начали оттеснять толпу от здания украинского парламента. Правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных протестантов. Сейчас обстановка на акции успокоилась, многие из ее участников разошлись.Украинские бизнесмены начали протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены некоторых законодательных норм налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года они объявили свой протест бессрочным и теперь дежурят в центральной части Киева, периодически проводя шествия и митинги.Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.

https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский