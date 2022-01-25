https://ria.ru/20220125/miting-1769478414.html
СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией
СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией - РИА Новости, 25.01.2022
СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией
Один из участников митинга предпринимателей в Киеве не пришел в себя после столкновений, пишет интернет-издание "Вести". Официально факт смерти не подтвержден. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:36
2022-01-25T17:36
2022-01-25T19:35
в мире
украина
киев
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769440204_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_096f384776d2541db36296a01e41ce9a.jpg
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Один из участников митинга предпринимателей в Киеве не пришел в себя после столкновений, пишет интернет-издание "Вести". Официально факт смерти не подтвержден."Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента", — говорится в сообщении портала в Telegram.Во вторник предприниматели предприниматели, требующие налоговых послаблений и принятия закона об упрощенной системе использования кассовых аппаратов, прошли шествием по центральным улицам города. Затем они вернулись к зданию Рады и попытались пройти в парламент. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. Во время потасовок несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности.Впоследствии силовики начали оттеснять толпу от здания украинского парламента. Правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных протестантов. Сейчас обстановка на акции успокоилась, многие из ее участников разошлись.Украинские бизнесмены начали протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены некоторых законодательных норм налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года они объявили свой протест бессрочным и теперь дежурят в центральной части Киева, периодически проводя шествия и митинги.Президент Украины Владимир Зеленский подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.
https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769440204_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_32821ac1cf9874fa70f5e1c2b3f88ba3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский
17:36 25.01.2022 (обновлено: 19:35 25.01.2022)
СМИ: в Киеве участник митинга предпринимателей умер после стычек с полицией
"Вести": участник митинга предпринимателей в Киеве не пришел в себя после стычек
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости.
Один из участников митинга предпринимателей в Киеве не пришел в себя после столкновений, пишет интернет-издание "Вести
". Официально факт смерти не подтвержден.
"Один из протестующих не пришел в себя после помощи медиков, он не подает признаки жизни. Он пострадал в ходе стычек возле здания парламента", — говорится в сообщении портала в Telegram.
Во вторник предприниматели предприниматели, требующие налоговых послаблений и принятия закона об упрощенной системе использования кассовых аппаратов, прошли шествием по центральным улицам города. Затем они вернулись к зданию Рады и попытались пройти в парламент. Митингующие зажигали дымовые шашки и применяли газовые баллончики. Во время потасовок несколько человек оказались на земле, их отвели в сторону из толпы в целях безопасности.
Впоследствии силовики начали оттеснять толпу от здания украинского парламента. Правоохранители грубо задержали десятки наиболее активных протестантов. Сейчас обстановка на акции успокоилась, многие из ее участников разошлись.
Украинские бизнесмены начали протесты в ноябре 2020 года. Сначала они выступали против карантинных ограничений из-за коронавируса, позднее стали требовать отмены некоторых законодательных норм налоговой сферы. В том числе предприниматели выступали против законов, обязывающих владельцев малого бизнеса иметь кассовые аппараты. С 15 декабря 2020 года они объявили свой протест бессрочным и теперь дежурят в центральной части Киева, периодически проводя шествия и митинги.
Президент Украины Владимир Зеленский
подписал пакет законов об отсрочке введения кассовых аппаратов для малого бизнеса до 1 января 2022 года. Также глава государства инициировал создание координационного совета для решения проблем микробизнеса.