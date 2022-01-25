https://ria.ru/20220125/mirotvorets-1769519785.html
На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости, 25.01.2022
На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные сайта. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:50
2022-01-25T21:50
2022-01-25T21:55
в мире
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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Хорватии Зоран Миланович попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист", свидетельствуют данные сайта.Во вторник Миланович заявил, что власти Хорватии в случае конфликта России и Украины отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе."Антиукраинский пропагандист. Распространение кремлевской пропаганды, участие в кремлевских информационных спецоперациях. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Поддержка и оправдание российской агрессии против Украины", - указаны на сайте причины внесения Милановича в базу "Миротворца".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, хорватия, дмитрий песков, нато, зоран миланович, восточная европа, россия
21:50 25.01.2022 (обновлено: 21:55 25.01.2022)
На Украине президента Хорватии внесли в базу "Миротворца"
Главу Хорватии Милановича внесли в базу "Миротворца" как антиукраинского пропагандиста