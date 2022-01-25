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Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2022
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году
В 2022 году запланировано начало строительства новой станции метро в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:55
2022-01-25T18:55
экономика
самара
челябинск
нижний новгород
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В 2022 году запланировано начало строительства новой станции метро в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение строительства инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Благодаря бюджетным кредитам планируем начать крупные объекты в строительстве - это станция метрополитена "Театральная" в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске", - сказал Хуснуллин на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.В общей сложности 20 регионам одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты по линии развития общественного транспорта на сумму более 160 миллиардов рублей.
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экономика, самара, челябинск, нижний новгород, марат хуснуллин, россия
18:55 25.01.2022
 
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году

Хуснуллин: в 2022 году метро будут строить в Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкМетрополитен в Самаре
Метрополитен в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В 2022 году запланировано начало строительства новой станции метро в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение строительства инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Благодаря бюджетным кредитам планируем начать крупные объекты в строительстве - это станция метрополитена "Театральная" в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске", - сказал Хуснуллин на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.
В общей сложности 20 регионам одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты по линии развития общественного транспорта на сумму более 160 миллиардов рублей.
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ЭкономикаСамараЧелябинскНижний НовгородМарат ХуснуллинРоссия
 
 
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