https://ria.ru/20220125/metro-1769496507.html
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году - РИА Новости, 25.01.2022
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году
В 2022 году запланировано начало строительства новой станции метро в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:55
2022-01-25T18:55
2022-01-25T18:55
экономика
самара
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нижний новгород
марат хуснуллин
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В 2022 году запланировано начало строительства новой станции метро в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде и продолжение строительства инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Благодаря бюджетным кредитам планируем начать крупные объекты в строительстве - это станция метрополитена "Театральная" в Самаре, продление Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде, метротрамвай в Челябинске", - сказал Хуснуллин на совещании по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития.В общей сложности 20 регионам одобрены инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты по линии развития общественного транспорта на сумму более 160 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210713/metropoliten-1741142851.html
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экономика, самара, челябинск, нижний новгород, марат хуснуллин, россия
Хуснуллин рассказал, в каких городах будут строить метро в 2022 году
Хуснуллин: в 2022 году метро будут строить в Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске