https://ria.ru/20220125/metro-1769378387.html

Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества

Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества - РИА Новости, 25.01.2022

Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества

Из метро в Ташкенте эвакуируют пассажиров, застрявших из-за отключения электричества, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:54

2022-01-25T10:54

2022-01-25T11:06

ташкент

в мире

узбекистан

энергоавария в центральной азии

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Из метро в Ташкенте эвакуируют пассажиров, застрявших из-за отключения электричества, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на МЧС."Из Ташкентского метро эвакуируют застрявших пассажиров. Об этом сообщили в МЧС", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.Ранее метро приостановило работу из-за отключения электричества в городе.

https://ria.ru/20220125/bishkek-1769366783.html

ташкент

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ташкент, в мире, узбекистан, энергоавария в центральной азии