https://ria.ru/20220125/metro-1769378387.html
Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества
Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества - РИА Новости, 25.01.2022
Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества
Из метро в Ташкенте эвакуируют пассажиров, застрявших из-за отключения электричества, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на МЧС. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:54
2022-01-25T10:54
2022-01-25T11:06
ташкент
в мире
узбекистан
энергоавария в центральной азии
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Из метро в Ташкенте эвакуируют пассажиров, застрявших из-за отключения электричества, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на МЧС."Из Ташкентского метро эвакуируют застрявших пассажиров. Об этом сообщили в МЧС", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.Ранее метро приостановило работу из-за отключения электричества в городе.
https://ria.ru/20220125/bishkek-1769366783.html
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ташкент, в мире, узбекистан, энергоавария в центральной азии
10:54 25.01.2022 (обновлено: 11:06 25.01.2022)
Пассажиров ташкентского метро эвакуируют из-за отключения электричества
МЧС эвакуирует пассажиров ташкентского метро, застрявших из-за отключения электричества