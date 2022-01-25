https://ria.ru/20220125/melody-1769310034.html
Названа самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов
Названа самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов - РИА Новости, 25.01.2022
Названа самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) провел онлайн-исследование среди зрителей и узнал, какие главные темы из фильмов самые узнаваемые, говорится на РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T04:57
2022-01-25T04:57
2022-01-25T04:57
культура
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альфред хичкок
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Телеканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) провел онлайн-исследование среди зрителей и узнал, какие главные темы из фильмов самые узнаваемые, говорится на сайте НСТ.В результате оказалось, что российские кинозрители лучше всего помнят мелодию из фильма "Челюсти" (1975). Саундтрек Джона Уильямса узнало 59 процентов опрошенных.Второе место у музыки Джона Карпентера к хоррору "Хэллоуин" (1978). Ее безошибочно назвал 31 процент. Третья позиция у легендарного "Психо" (1960) Альфреда Хичкока. Жуткое музыкальное сопровождение к нему сочинил Бернард Херрманн. Эту мелодию вспомнили 28 процентов участников онлайн-исследования. В топ-десять также вошли главные темы к таким фильмам, как "Пила: Игра на выживание" (23 процента), "Кошмар на улице Вязов" (21 процент), "Омен" (18 процентов), "Пятница, 13" (17 процентов), "Изгоняющий дьявола" (13 процентов), "Крик" (девять процентов) и "Кэндимэн" (восемь процентов).
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новости культуры, кино и сериалы, музыка, альфред хичкок
Названа самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов
Названа самая узнаваемая мелодия из фильмов ужасов
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) провел онлайн-исследование среди зрителей и узнал, какие главные темы из фильмов самые узнаваемые, говорится
на сайте НСТ.
"Основываясь на данных зарубежных рейтингов мировых тематических изданий, редакция киноканала выбрала десять самых часто встречающихся в них саундтреков и провела онлайн-исследование – респонденты должны были назвать фильм, прослушав 15-секундный музыкальный отрывок", — пояснили на телеканале.
В результате оказалось, что российские кинозрители лучше всего помнят мелодию из фильма "Челюсти" (1975). Саундтрек Джона Уильямса узнало 59 процентов опрошенных.
Второе место у музыки Джона Карпентера к хоррору "Хэллоуин" (1978). Ее безошибочно назвал 31 процент.
Третья позиция у легендарного "Психо" (1960) Альфреда Хичкока. Жуткое музыкальное сопровождение к нему сочинил Бернард Херрманн. Эту мелодию вспомнили 28 процентов участников онлайн-исследования.
В топ-десять также вошли главные темы к таким фильмам, как "Пила: Игра на выживание" (23 процента), "Кошмар на улице Вязов" (21 процент), "Омен" (18 процентов), "Пятница, 13" (17 процентов), "Изгоняющий дьявола" (13 процентов), "Крик" (девять процентов) и "Кэндимэн" (восемь процентов).