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В Коми приостановили оказание плановой медпомощи из-за "омикрона"
В Коми приостановили оказание плановой медпомощи из-за "омикрона" - РИА Новости, 25.01.2022
В Коми приостановили оказание плановой медпомощи из-за "омикрона"
Плановая медпомощь приостановлена в Коми на фоне неблагоприятной эпидситуации – Минздрав региона РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T18:23
2022-01-25T18:23
2022-01-25T18:23
распространение коронавируса
республика коми
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Плановая медпомощь приостановлена в Коми на фоне неблагоприятной эпидситуации – Минздрав регионаРИА Новости / Динамика дня
республика коми
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республика коми
Материал дополняется
В Коми приостановили оказание плановой медпомощи из-за "омикрона"
В Коми приостановили плановую медпомощь из-за неблагоприятной эпидситуации