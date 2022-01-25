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Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин - РИА Новости, 25.01.2022
Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
Из-за сильного снегопада на Национальной автотрассе "Аттики одос" заблокированы пять тысяч водителей, многие сидят в снежной ловушке более 12 часов, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:19
2022-01-25T08:19
в мире
афины
греция
христос стилианидис
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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Из-за сильного снегопада на Национальной автотрассе "Аттики одос" заблокированы пять тысяч водителей, многие сидят в снежной ловушке более 12 часов, сообщает издание "Прото тема".Многокилометровые пробки образовались на автотрассе - машины на летних шинах не могут двигаться, поскольку дороги занесло снегом, всюду метровые сугробы.Власти Греции вечером в понедельник начали широкомасштабную операцию по вызволению из снежного плена сотен машин на "Аттики одос", сообщил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис на экстренном брифинге. Операция по разблокированию водителей проводится с участием пожарной службы, полиции и при большой помощи вооружённых сил, а также добровольцев."За первые три часа помогли примерно сотне водителей", - сообщает издание.Водителям предоставляют еду и воду, а где возможно - безопасно перевозят их."Армейская операция проводится в очень сложных условиях, потому что идёт сильный снег и десятки автомобилей в ловушке. Есть информация, что заблокированными оказались около пяти тысяч водителей", - пишет "Прото тема".В снежную ловушку попали и несколько журналистов, освещавших события.В соцсетях появляются сообщения, что некоторые водители находятся в снежном плену по 14 часов.Очень многие критикуют власти за неспособность вызволить людей и организовать нормальную жизнедеятельность. В соцсетях появилось и множество карикатур на власти, а "Аттики одос" ("Дорогу Аттики") переименовывают в "Арктики одос" - "Дорогу Арктики". Люди делятся фотографиями и впечатлениями от пребывания на холоде.По сообщениям СМИ, расследованием причин сложившейся ситуации занялась прокуратура.Компания по обслуживанию автотрассы извинилась за сложившуюся ситуацию."Аттики Одос" с чувством ответственности информирует о том, что его основная и исключительная забота - это разблокирование и безопасность всех водителей, которые стоят без движения в обоих направлениях "Аттики одос". Как только операция по разблокированию будет завершена, компания представит подробно данные о решениях и условиях, которые привели к этим беспрецедентным событиям, с которой "Аттики одос" столкнулась впервые за 20 лет эксплуатации", - говорится в заявлении."Аттики одос" выражает сожаления и просит извинения у водителей и их семей за неудобства, и заверяет, что прилагает все усилия для безопасного решения проблемы", - заявила компания.Сейчас в Афинах на дорогах пусто - проезжают только редкие автомобили. В Греции практически не используется зимняя резина, поскольку на большей территории страны зимой нет снега. Снегоуборочной техники практически не видно.Власти Греции запретили выезд на дороги машин без цепей противоскольжения.
https://ria.ru/20220124/krasnodar-1769203994.html
https://ria.ru/20220122/snegopad-1769071832.html
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в мире, афины, греция, христос стилианидис
08:19 25.01.2022
 
Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин

Снегопад заблокировал на автотрассе "Аттики одос" более пяти тысяч машин

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу в снегопад
Люди переходят дорогу в снегопад - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Люди переходят дорогу в снегопад. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 янв - РИА Новости. Из-за сильного снегопада на Национальной автотрассе "Аттики одос" заблокированы пять тысяч водителей, многие сидят в снежной ловушке более 12 часов, сообщает издание "Прото тема".
Многокилометровые пробки образовались на автотрассе - машины на летних шинах не могут двигаться, поскольку дороги занесло снегом, всюду метровые сугробы.
Власти Греции вечером в понедельник начали широкомасштабную операцию по вызволению из снежного плена сотен машин на "Аттики одос", сообщил министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис на экстренном брифинге. Операция по разблокированию водителей проводится с участием пожарной службы, полиции и при большой помощи вооружённых сил, а также добровольцев.
"За первые три часа помогли примерно сотне водителей", - сообщает издание.
Водителям предоставляют еду и воду, а где возможно - безопасно перевозят их.
"Армейская операция проводится в очень сложных условиях, потому что идёт сильный снег и десятки автомобилей в ловушке. Есть информация, что заблокированными оказались около пяти тысяч водителей", - пишет "Прото тема".
В снежную ловушку попали и несколько журналистов, освещавших события.
В соцсетях появляются сообщения, что некоторые водители находятся в снежном плену по 14 часов.
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Очень многие критикуют власти за неспособность вызволить людей и организовать нормальную жизнедеятельность. В соцсетях появилось и множество карикатур на власти, а "Аттики одос" ("Дорогу Аттики") переименовывают в "Арктики одос" - "Дорогу Арктики". Люди делятся фотографиями и впечатлениями от пребывания на холоде.
По сообщениям СМИ, расследованием причин сложившейся ситуации занялась прокуратура.
Компания по обслуживанию автотрассы извинилась за сложившуюся ситуацию.
"Аттики Одос" с чувством ответственности информирует о том, что его основная и исключительная забота - это разблокирование и безопасность всех водителей, которые стоят без движения в обоих направлениях "Аттики одос". Как только операция по разблокированию будет завершена, компания представит подробно данные о решениях и условиях, которые привели к этим беспрецедентным событиям, с которой "Аттики одос" столкнулась впервые за 20 лет эксплуатации", - говорится в заявлении.
"Аттики одос" выражает сожаления и просит извинения у водителей и их семей за неудобства, и заверяет, что прилагает все усилия для безопасного решения проблемы", - заявила компания.
Сейчас в Афинах на дорогах пусто - проезжают только редкие автомобили. В Греции практически не используется зимняя резина, поскольку на большей территории страны зимой нет снега. Снегоуборочной техники практически не видно.
Власти Греции запретили выезд на дороги машин без цепей противоскольжения.
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