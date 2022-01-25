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Мали потребовала от Дании вывести свой военный контингент
Мали потребовала от Дании вывести свой военный контингент - РИА Новости, 25.01.2022
Мали потребовала от Дании вывести свой военный контингент
Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент, сообщается в коммюнике переходного правительства этой африканской... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T01:26
2022-01-25T05:18
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент, сообщается в коммюнике переходного правительства этой африканской страны.Согласно заявлению, правительство Мали "с удивлением наблюдает" размещение на своей территории контингента специальных сил Дании в рамках миссии "Такуба". Правительство подчеркнуло, что это размещение произошло без его согласияНа прошлой неделе Дания объявила о размещении в Мали контингента из 90 человек для участия в миссии "Такуба" в целях защиты гражданского населения от террористов.Ранее в январе радиостанция Radio Sweden со ссылкой на главу МИД страны Анн Линде сообщила, что Швеция выведет свои войска из состава оперативной группы "Такуба", созданной Францией и ее европейскими союзниками для борьбы с терроризмом в Мали.Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной — за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.
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в мире, мали, дания
01:26 25.01.2022 (обновлено: 05:18 25.01.2022)
 
Мали потребовала от Дании вывести свой военный контингент

Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в столице Мали Бамако
Военнослужащие в столице Мали Бамако - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие в столице Мали Бамако
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мали потребовала от Дании вывести из страны недавно размещенный там военный контингент, сообщается в коммюнике переходного правительства этой африканской страны.
Согласно заявлению, правительство Мали "с удивлением наблюдает" размещение на своей территории контингента специальных сил Дании в рамках миссии "Такуба". Правительство подчеркнуло, что это размещение произошло без его согласия
"Поэтому без ущерба для отношений, основанных на дружбе и плодотворном сотрудничестве, между Республикой Мали и Королевством Дания, правительство Республики Мали призывает датскую сторону немедленно вывести указанный контингент с территории Республики Мали", - говорится в коммюнике, текст которого был зачитан в эфире национального телеканала ORTM.
На прошлой неделе Дания объявила о размещении в Мали контингента из 90 человек для участия в миссии "Такуба" в целях защиты гражданского населения от террористов.
Ранее в январе радиостанция Radio Sweden со ссылкой на главу МИД страны Анн Линде сообщила, что Швеция выведет свои войска из состава оперативной группы "Такуба", созданной Францией и ее европейскими союзниками для борьбы с терроризмом в Мали.
Страны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной — за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций.
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