https://ria.ru/20220125/malchik-1769467957.html
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае - РИА Новости, 25.01.2022
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае
Мальчик, которого мать и отчим голого выгнали на холод за плохое поведение в Алтайском крае, серьезно не пострадал, о предварительных выводах медиков РИА... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:44
2022-01-25T16:44
2022-01-25T16:47
происшествия
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мальчик, которого мать и отчим голого выгнали на холод за плохое поведение в Алтайском крае, серьезно не пострадал, о предварительных выводах медиков РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева."В настоящее время дети находятся в Шелаболихинской районной больнице. По предварительным данным главного врача, существенного вреда здоровью (мальчика, которого выгнали на мороз - ред) не было нанесено, но ребенок еще находится на обследовании, поэтому сейчас еще рано говорить, нанесен вред здоровью или нет, плюс проводятся судебно-медицинские экспертизы об определении вреда здоровью", - отметила Казанцева.Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев."В отношении младшего ребенка я обратилась с просьбой в министерство здравоохранения поместить его в краевую детскую больницу, потому что старшие могут пожаловаться на какие-то симптомы по состоянию здоровья, а маленький ребенок пожаловаться не может. Я думаю, что его надо очень хорошо и глубоко обследовать, ребенку еще нет 2 лет", - рассказала омбудсмен.
https://ria.ru/20220125/prava-1769460807.html
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происшествия, алтайский край, россия
16:44 25.01.2022 (обновлено: 16:47 25.01.2022)
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае
Омбудсмен Казанцева: мальчика, которого голым выгнали на мороз на Алтае, обследуют
БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мальчик, которого мать и отчим голого выгнали на холод за плохое поведение в Алтайском крае, серьезно не пострадал, о предварительных выводах медиков РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева.
"В настоящее время дети находятся в Шелаболихинской районной больнице. По предварительным данным главного врача, существенного вреда здоровью (мальчика, которого выгнали на мороз - ред) не было нанесено, но ребенок еще находится на обследовании, поэтому сейчас еще рано говорить, нанесен вред здоровью или нет, плюс проводятся судебно-медицинские экспертизы об определении вреда здоровью", - отметила Казанцева.
Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ
по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев.
"В отношении младшего ребенка я обратилась с просьбой в министерство здравоохранения поместить его в краевую детскую больницу, потому что старшие могут пожаловаться на какие-то симптомы по состоянию здоровья, а маленький ребенок пожаловаться не может. Я думаю, что его надо очень хорошо и глубоко обследовать, ребенку еще нет 2 лет", - рассказала омбудсмен.