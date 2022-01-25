Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/malchik-1769467957.html
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае - РИА Новости, 25.01.2022
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае
Мальчик, которого мать и отчим голого выгнали на холод за плохое поведение в Алтайском крае, серьезно не пострадал, о предварительных выводах медиков РИА... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:44
2022-01-25T16:47
происшествия
алтайский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_25a00337591a313f4d5d5fc9cc611ef0.jpg
БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мальчик, которого мать и отчим голого выгнали на холод за плохое поведение в Алтайском крае, серьезно не пострадал, о предварительных выводах медиков РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева."В настоящее время дети находятся в Шелаболихинской районной больнице. По предварительным данным главного врача, существенного вреда здоровью (мальчика, которого выгнали на мороз - ред) не было нанесено, но ребенок еще находится на обследовании, поэтому сейчас еще рано говорить, нанесен вред здоровью или нет, плюс проводятся судебно-медицинские экспертизы об определении вреда здоровью", - отметила Казанцева.Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев."В отношении младшего ребенка я обратилась с просьбой в министерство здравоохранения поместить его в краевую детскую больницу, потому что старшие могут пожаловаться на какие-то симптомы по состоянию здоровья, а маленький ребенок пожаловаться не может. Я думаю, что его надо очень хорошо и глубоко обследовать, ребенку еще нет 2 лет", - рассказала омбудсмен.
https://ria.ru/20220125/prava-1769460807.html
https://ria.ru/20211228/deti-1765788335.html
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153265/87/1532658730_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_745c78f19218e18562659bc7ba0e3f54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алтайский край, россия
16:44 25.01.2022 (обновлено: 16:47 25.01.2022)
 
Омбудсмен рассказала о мальчике, которого голым выгнали на мороз на Алтае

Омбудсмен Казанцева: мальчика, которого голым выгнали на мороз на Алтае, обследуют

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАлтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Алтайский край
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мальчик, которого мать и отчим голого выгнали на холод за плохое поведение в Алтайском крае, серьезно не пострадал, о предварительных выводах медиков РИА Новости рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Ольга Казанцева.
"В настоящее время дети находятся в Шелаболихинской районной больнице. По предварительным данным главного врача, существенного вреда здоровью (мальчика, которого выгнали на мороз - ред) не было нанесено, но ребенок еще находится на обследовании, поэтому сейчас еще рано говорить, нанесен вред здоровью или нет, плюс проводятся судебно-медицинские экспертизы об определении вреда здоровью", - отметила Казанцева.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
16:11
На Алтае рассказали о матери, выгнавшей сына голым на мороз
Ранее в СМИ и соцсетях появилось шокирующее видео, на котором совершенно голый мальчик без обуви стоит на морозе. Как позже выяснили следователи СУСК РФ по региону, на улицу его выгнали мать и отчим, так они наказали ребёнка за плохое поведение. Возбуждено уголовное дело, мальчика и двоих его братьев из семьи забрали, мать и отчима задержали. Со ссылкой на СУСК также сообщалось, что мать и отчим истязали не только пятилетнего мальчика, но и его братьев.
"В отношении младшего ребенка я обратилась с просьбой в министерство здравоохранения поместить его в краевую детскую больницу, потому что старшие могут пожаловаться на какие-то симптомы по состоянию здоровья, а маленький ребенок пожаловаться не может. Я думаю, что его надо очень хорошо и глубоко обследовать, ребенку еще нет 2 лет", - рассказала омбудсмен.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 11:30
Состояние девочки, найденной на морозе под Саратовом, стабилизировалось
 
ПроисшествияАлтайский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%
00:27Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг Украины
00:20Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения
00:16Прайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТО
00:06США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
00:02Северный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкой
23:58Киев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
23:52США пригрозили России серьезными последствиями из-за Украины
23:32Госдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасности
23:27США проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил Госдеп
23:15В Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair
22:58Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
22:39Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
22:24Байден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на Украине
22:21Байден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в Европу
22:12Байден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину
22:06Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
22:04США не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила Псаки
22:00Во Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
21:56На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Лента новостейМолния
"Эксперт РА": Cтавки по ипотеке в России в 2022 году превысят 10%Госдеп заявил, что США не видят деэскалации вокруг УкраиныРоссийские десантники прибыли в Белоруссию на совместные ученияПрайс: Байден не даст ответ России о перспективах вступления Украины в НАТОСША пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг УкраиныСеверный флот начал учения с Арктической экспедиционной группировкойКиев не заинтересован в деэскалации ситуации в Донбассе, заявили в ЛНРСША пригрозили России серьезными последствиями из-за УкраиныГосдеп заявил, что Россию не удивит ответ США по гарантиям безопасностиСША проинформировали Украину о содержании ответа России, заявил ГосдепВ Минске прокомментировали отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил БайденЗеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимыБайден не исключил введения санкций против Путина при эскалации на УкраинеБайден заявил, что может скоро принять решение о переброске войск в ЕвропуБайден заявил, что Вашингтон не собирается отправлять войска на Украину Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяцаСША не планируют обнародовать ответ на предложения России, заявила ПсакиВо Франции выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за суткиНа Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие