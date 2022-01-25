https://ria.ru/20220125/malavi-1769347605.html
Президент Малави распустил правительство
Президент Малави распустил правительство - РИА Новости, 25.01.2022
Президент Малави распустил правительство
Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера распустил в полном составе правительство страны в рамках борьбы с коррупцией. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:48
2022-01-25T02:48
2022-01-25T02:48
в мире
малави
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера распустил в полном составе правительство страны в рамках борьбы с коррупцией."Я распускаю мое правительство в полном составе с этого момента, а все функции кабмина предоставляются моему офису до тех пор, пока я не объявлю об измененном составе правительства в течение двух дней. В этот измененный состав не войдет нынешний министр земель - чтобы позволить ему ответить на обвинения в коррупции в суде и очистить там свое имя", - заявил президент в обращении, трансляция которого велась на его странице в Facebook.Чаквера также пообещал "противостоять всем формам беззакония со стороны государственных должностных лиц".
https://ria.ru/20200628/1573572852.html
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в мире, малави
Президент Малави распустил правительство
Президент Малави Чаквера распустил правительство в рамках борьбы с коррупцией