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Президент Малави распустил правительство
Президент Малави распустил правительство - РИА Новости, 25.01.2022
Президент Малави распустил правительство
Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера распустил в полном составе правительство страны в рамках борьбы с коррупцией. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T02:48
2022-01-25T02:48
в мире
малави
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера распустил в полном составе правительство страны в рамках борьбы с коррупцией."Я распускаю мое правительство в полном составе с этого момента, а все функции кабмина предоставляются моему офису до тех пор, пока я не объявлю об измененном составе правительства в течение двух дней. В этот измененный состав не войдет нынешний министр земель - чтобы позволить ему ответить на обвинения в коррупции в суде и очистить там свое имя", - заявил президент в обращении, трансляция которого велась на его странице в Facebook.Чаквера также пообещал "противостоять всем формам беззакония со стороны государственных должностных лиц".
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в мире, малави
02:48 25.01.2022
 
Президент Малави распустил правительство

Президент Малави Чаквера распустил правительство в рамках борьбы с коррупцией

© AFP 2022 / AMOS GUMULIRAПрезидент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера
Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AFP 2022 / AMOS GUMULIRA
Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент африканской Республики Малави Лазарус Чаквера распустил в полном составе правительство страны в рамках борьбы с коррупцией.
"Я распускаю мое правительство в полном составе с этого момента, а все функции кабмина предоставляются моему офису до тех пор, пока я не объявлю об измененном составе правительства в течение двух дней. В этот измененный состав не войдет нынешний министр земель - чтобы позволить ему ответить на обвинения в коррупции в суде и очистить там свое имя", - заявил президент в обращении, трансляция которого велась на его странице в Facebook.
Лидер оппозиционной Партии конгресса Малави Лазарус Чаквера - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
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СМИ: лидер оппозиции Малави победил на выборах президента
Чаквера также пообещал "противостоять всем формам беззакония со стороны государственных должностных лиц".
 
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