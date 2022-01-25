https://ria.ru/20220125/luna-1769457675.html

Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем

Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем - РИА Новости, 25.01.2022

Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем

Перспективную российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем для взлета с Луны и большей надежности при пребывании там космонавтов, сообщил во вторник РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:00

2022-01-25T16:00

2022-01-25T16:20

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перспективную российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем для взлета с Луны и большей надежности при пребывании там космонавтов, сообщил во вторник генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев."Возможность иметь некий резервный лунный взлетно-посадочный корабль - это такая новая идея. Потому что это важно. И более спокойно на Луне, если есть резервный корабль, который может взлететь", - сказал он на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.По его словам, в начальной конфигурации базы должны быть лунная энергетическая система, специальная строительная техника, герметичный луноход и экспедиционный модуль.Базу, по его словам, стоит создавать только когда будут исследованы лунные ресурсы, в первую очередь кислород и вода, а также в распоряжении у участников полетов будут надёжные средства связи и навигации.Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на Луне планируется на 2030 год. После этого ученые выступают за строительство на Луне обсерваторий для наблюдения Вселенной в разных диапазонах волн.Кроме того, ранее Россия и Китай анонсировали создание в срок до 2035 года Международной научной лунной станции.

https://ria.ru/20220113/luna-1767709426.html

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ркк "энергия", космос - риа наука, луна, россия