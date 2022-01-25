https://ria.ru/20220125/luna-1769457675.html
Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем
Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем - РИА Новости, 25.01.2022
Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем
Перспективную российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем для взлета с Луны и большей надежности при пребывании там космонавтов, сообщил во вторник РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:00
2022-01-25T16:00
2022-01-25T16:20
ркк "энергия"
космос - риа наука
луна
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756698284_0:113:2958:1777_1920x0_80_0_0_82df7fc03789d0cc8ed92945ae93488d.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перспективную российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем для взлета с Луны и большей надежности при пребывании там космонавтов, сообщил во вторник генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев."Возможность иметь некий резервный лунный взлетно-посадочный корабль - это такая новая идея. Потому что это важно. И более спокойно на Луне, если есть резервный корабль, который может взлететь", - сказал он на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.По его словам, в начальной конфигурации базы должны быть лунная энергетическая система, специальная строительная техника, герметичный луноход и экспедиционный модуль.Базу, по его словам, стоит создавать только когда будут исследованы лунные ресурсы, в первую очередь кислород и вода, а также в распоряжении у участников полетов будут надёжные средства связи и навигации.Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на Луне планируется на 2030 год. После этого ученые выступают за строительство на Луне обсерваторий для наблюдения Вселенной в разных диапазонах волн.Кроме того, ранее Россия и Китай анонсировали создание в срок до 2035 года Международной научной лунной станции.
https://ria.ru/20220113/luna-1767709426.html
луна
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756698284_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_ebe8f94b4622bcdb8c382ad3efca23fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ркк "энергия", космос - риа наука, луна, россия
16:00 25.01.2022 (обновлено: 16:20 25.01.2022)
Российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем
Перспективную российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем для взлета с Луны
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Перспективную российскую лунную базу могут снабдить резервным кораблем для взлета с Луны и большей надежности при пребывании там космонавтов, сообщил
во вторник генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Соловьев.
"Возможность иметь некий резервный лунный взлетно-посадочный корабль - это такая новая идея. Потому что это важно. И более спокойно на Луне, если есть резервный корабль, который может взлететь", - сказал он на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве
.
По его словам, в начальной конфигурации базы должны быть лунная энергетическая система, специальная строительная техника, герметичный луноход и экспедиционный модуль.
Базу, по его словам, стоит создавать только когда будут исследованы лунные ресурсы, в первую очередь кислород и вода, а также в распоряжении у участников полетов будут надёжные средства связи и навигации.
Ранее сообщалось, что высадка российских космонавтов на Луне планируется на 2030 год. После этого ученые выступают за строительство на Луне обсерваторий для наблюдения Вселенной в разных диапазонах волн.
Кроме того, ранее Россия
и Китай
анонсировали создание в срок до 2035 года Международной научной лунной станции.